  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۳

داداشی: هوای سرد شبانه در خراسان شمالی باعث صدور هشدار زرد شد

داداشی: هوای سرد شبانه در خراسان شمالی باعث صدور هشدار زرد شد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: هشدار زرد برای نیمه شرقی استان صادر شده و کشاورزان باید از محصولات خود محافظت کنند.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، طی یک‌شنبه تا پایان هفته جو خراسان شمالی پایدار خواهد بود و آسمان اغلب صاف است و در صبح‌ها غبار صبحگاهی و در بعدازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: هوای سرد شبانه تا صبح سه‌شنبه ادامه دارد، به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیمه شرقی استان با این حال، تا پایان هفته روند افزایش نسبی دمای بیشینه انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تأکید کرد: با توجه به ماندگاری هوای سرد شبانه، هشدار زرد هواشناسی کشاورزی برای مناطق نیمه شرقی استان صادر شده است تا کشاورزان اقدامات لازم برای محافظت از محصولات خود را انجام دهند.

کد خبر 6611827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها