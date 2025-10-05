داداشی: هوای سرد شبانه در خراسان شمالی باعث صدور هشدار زرد شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، طی یکشنبه تا پایان هفته جو خراسان شمالی پایدار خواهد بود و آسمان اغلب صاف است و در صبحها غبار صبحگاهی و در بعدازظهر وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: هوای سرد شبانه تا صبح سهشنبه ادامه دارد، بهویژه در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیمه شرقی استان با این حال، تا پایان هفته روند افزایش نسبی دمای بیشینه انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تأکید کرد: با توجه به ماندگاری هوای سرد شبانه، هشدار زرد هواشناسی کشاورزی برای مناطق نیمه شرقی استان صادر شده است تا کشاورزان اقدامات لازم برای محافظت از محصولات خود را انجام دهند.
