نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر تداوم جو پایدار در خراسان شمالی طی سه‌شنبه تا اوایل هفته آینده است.

وی افزود: پدیده غالب در این مدت، وزش باد در ساعات بعدازظهر، غبار صبحگاهی و آسمانی صاف تا کمی‌ابری در بیشتر مناطق خراسان شمالی خواهد بود.

داداشی ادامه داد: از لحاظ دمایی، ماندگاری هوای سرد شبانه تا صبح سه‌شنبه پیش‌بینی می‌شود و پس از آن به‌تدریج با نفوذ زبانه‌های کم‌فشار و جنوبی شدن جریانات، روند افزایش نسبی دما را در سطح استان خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی این مدت تغییر محسوسی در وضعیت بارش و وقوع پدیده‌های ناپایدار جوی مشاهده نمی‌شود.

وی توصیه کرد: با توجه به وزش بادهای بعدازظهر، شهروندان و کشاورزان تدابیر لازم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی اتخاذ کنند.