  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۸

داداشی: وزش باد و نفوذ گردوخاک در مانه و سملقان پیش‌بینی شد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: جو استان تا پایان هفته پایدار خواهد بود اما در شهرستان مانه و سملقان نفوذ گردوخاک و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی شنبه تا پایان هفته در خراسان شمالی است.

وی با بیان اینکه پدیده غالب در این مدت وزش باد در ساعات بعدازظهر به‌ویژه از سمت جنوب‌غرب و آسمانی صاف و آفتابی در بیشتر ساعات خواهد بود، افزود: بر اساس مدل‌های گردوخاک، امروز نفوذ گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط استان به‌ویژه شهرستان مانه و سملقان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از نظر دمایی طی این مدت تغییرات محسوسی در سطح خراسان شمالی مشاهده نخواهد شد.

