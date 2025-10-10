راهپیمایی «بشارت نصر» در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی «بشارت نصر» پس از اقامه نماز جمعه شیراز با حضور اقشار مختلف مردم در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در مسیر خیابان شهید آیت الله دستغیب برگزار شد.

در این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه به امامت آیت‌الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس مردم نمازگزار با مشت‌های گره کرده و با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار و خشم خود را نسبت به سیاست‌های استکباری و جنایت‌های رژیم صهیونیستی نشان دادند.

راهپیمایان همچنین در مسیر راهپیمایی خود با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و لبنان و با سر دادن شعار نابودی ظلم و استکبار جهانی را خواستار شدند.