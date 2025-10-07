حجت الاسلام و المسلمین حسین ملک مکان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همچنان رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی جنایت علیه مردم مظلوم غزه را ادامه می دهد گفت: به مناسبت سالروز عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی ، روز جمعه ۱۸ مهرماه بعد از اقامه نماز جمعه همزمان با سراسر کشور راهپیمایی جمعه‌ های خشم در ۷۰ شهر استان برگزار می شود.

وی همچنین به برگزاری این راهپیمایی در شیراز اشاره کرد و ادامه داد: این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه از حرم مطهر شاهچراغ (ع) آغاز و به سمت بلوار شهید دستغیب چهارراه پیروزی ادامه خواهد یافت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ضمن دعوت از مردم ولایتمدار برای حضور در این راهپیمایی دشمن شکن ،تصریح کرد: امیدواریم دولت مردان کشورهای اسلامی آستین همت را بالا زده و هم صدا با مردم به یاری مردم مظلوم غزه بپردازند.