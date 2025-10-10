https://mehrnews.com/x39gcM ۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷ کد خبر 6617634 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷ راهپیمایی «بشارت نصر» در بجنورد برگزار شد بجنورد- مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی پس از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی «بشارت نصر» شرکت کردند. دریافت 12 MB کد خبر 6617634 کپی شد مطالب مرتبط محمدی: مردم خراسان شمالی راهپیمایی ضدصهیونیستی برگزار میکنند راهپیمایی جمعههای خشم و نصر در بجنورد راهپیمایی جمعههای خشم و نصر در شیروان راهپیمایی جمعههای خشم و نصر در مرکز خراسان شمالی حضور بیش از ۹۰ هزار نفر در راهپیمایی جاماندگان اربعین خراسان شمالی برچسبها جمعههای خشم و نصر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی راهپیمایی
