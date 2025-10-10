  1. استانها
راهپیمایی «بشارت نصر» در بجنورد برگزار شد

بجنورد- مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی پس از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی «بشارت نصر» شرکت کردند.

