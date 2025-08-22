  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷

راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در شیروان

بجنورد- راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر از مصلای امام خامنه‌ای شیروان برگزار شد.

