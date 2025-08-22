https://mehrnews.com/x38Qw6 ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷ کد خبر 6567915 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷ راهپیمایی جمعههای خشم و نصر در شیروان بجنورد- راهپیمایی جمعههای خشم و نصر از مصلای امام خامنهای شیروان برگزار شد. دریافت 15 MB کد خبر 6567915 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی جمعههای خشم و نصر در مرکز خراسان شمالی امام جمعه انزلی: حفظ وحدت در جامعه مهمترین وظیفه همگان است جامعه اسلامی بیش از هر زمان نیازمند بازگشت به سیره پیامبر است سکوت در برابر رژیم صهیونیستی به معنای همراهی با این جنایتکار است برچسبها جمعههای خشم و نصر راهپیمایی غزه
نظر شما