حضور بیش از ۹۰ هزار نفر در راهپیمایی جاماندگان اربعین خراسان شمالی

حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، بیش از ۹۰ هزار عاشق سیدالشهدا (ع) از نقاط مختلف خراسان شمالی دل به مسیر عاشقی سپردند و با گام‌هایی سرشار از عشق و ارادت، مسیر وصال را پیمودند.

وی افزود: این حضور پرشور جلوه‌ای از همبستگی، ایمان و عشق حسینی مردم خراسان شمالی بود و نسبت به سال گذشته (۱۴۰۳) رشد ۱۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به رشد ۱۸۷ درصدی حضور مردم بجنورد در راهپیمایی جاماندگان اربعین، از حضور ۵۰ هزار نفری عاشقان حسینی در مرکز استان خبر داد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی افزود: در شیروان نیز بیش از ۹ هزار نفر حضور یافتند که این میزان نسبت به سال گذشته رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

حجت‌الاسلام هدایتی تصریح کرد: در فاروج ۴ هزار نفر با رشد ۳۸ درصدی، در بام و صفی‌آباد نیز ۴ هزار نفر با رشد ۴۰۰ درصدی در این مراسم شرکت کردند.

وی ادامه داد: حضور در اسفراین به بیش از ۹۵۰۰ نفر رسید که رشدی معادل ۱۰۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در جاجرم ۲۵۰۰ نفر با رشد ۴۷ درصدی و در گرمه ۳۷۰۰ نفر با رشد مشابه ۴۸ درصدی در این آیین حضور یافتند.

به گفته هدایتی، در سملقان نیز ۸ هزار نفر با رشد ۶۳ درصدی، مانه ۱۵۰۰ نفر و رشد ۵۸ درصدی و در راز و جرگلان بیش از ۱۵۲۰ نفر با رشد ۵۸ درصدی در راهپیمایی جاماندگان اربعین شرکت کردند.