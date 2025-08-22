https://mehrnews.com/x38Qqs ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶ کد خبر 6567687 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶ راهپیمایی جمعههای خشم و نصر در مرکز خراسان شمالی بجنورد- راهپیمایی جمعههای خشم و نصر در مرکز خراسان شمالی برگزار شد. دریافت 59 MB کد خبر 6567687 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی میلیونی حمایت از غزه در صعده یمن+ فیلم راهپیمایی جمعههای خشم و نصر؛ فریاد انزجار علیه جنایتکاران صهیونیستی حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۳ خرداد دشمن را غافلگیر کرد سرلشکر حاتمی: نباید تهدید دشمن را تمامشده تلقی کرد راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر» این هفته در سه استان برگزار میشود برچسبها راهپیمایی غزه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
