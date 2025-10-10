وزیر جهاد: مطالبات گندمکاران تسویه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی روز جمعه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: فرایند تسویه مطالبات گندمکاران با پیگیریهای مستمر به پایان رسیده است.
وی در این باره نوشت: قدردان زحمات همه گندمکاران عزیز هستم که در این شرایط دشوار اقلیمی در مسیر تحقق امنیت غذایی کشور گام برداشتهاند. انشاءالله شاهد اتفاقات و دستاوردهای خوبی در سال زراعی جاری خواهیم بود.
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ ) حدود ۷.۷ میلیون تن گندم به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد تومان (۱۵۸ همت) از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده بود.
