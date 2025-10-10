  1. اقتصاد
وزیر جهاد: مطالبات گندمکاران تسویه شد

وزیر جهاد کشاورزی از تسویه کامل مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: فرایند تسویه مطالبات گندمکاران با پیگیری‌های مستمر به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی روز جمعه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: فرایند تسویه مطالبات گندمکاران با پیگیری‌های مستمر به پایان رسیده است.

وی در این باره نوشت: قدردان زحمات همه گندم‌کاران عزیز هستم که در این شرایط دشوار اقلیمی در مسیر تحقق امنیت غذایی کشور گام برداشته‌اند. ان‌شاءالله شاهد اتفاقات و دستاوردهای خوبی در سال زراعی جاری خواهیم بود.

طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ ) حدود ۷.۷ میلیون تن گندم به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد تومان (۱۵۸ همت) از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده بود.

فاطمه صفری دهکردی

