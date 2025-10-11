به گزارش خبرنگار مهر ، امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ نشست خبری همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی به مناسبت روز جهانی غذا برگزار شد.

وهب متقی نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی در این نشست با اشاره به تغییرات اقلیمی جهان، گفت: شرایط جهانی از تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک، کمبود منابع آبی تا مسائل حوزه کشاورزی مشکلاتی را به وجود می‌آورد و تأمین غذایی را با ریسک‌هایی همراه کرده است.

وی با بیان اینکه امروز غذا از سوی ابرقدرت‌ها به عنوان سلاح به کار گرفته شده است، افزود: برخی کشورها ذخایر خود را در حوزه مثلاً گندم بسیار بالا برده‌اند و در این بستر اگر کشوری نیاز به خرید گندم داشته باشند به دشواری می‌توانند تهیه کنند.

وی ادامه داد: افزایش تقاضای غذا ما را به این سو می‌برد که اقدامات هوشمندانه و به موقع داشته باشیم که با بحران غذا مواجه نشویم.

این مسئول مالی تصریح کرد: امروز حتی امنیت ملی با امنیت غذایی گره زده و هیچ توسعه پایداری بدون تأمین امنیت غذایی شکل نخواهد گرفت.

متقی نیا با اشاره به موضوع تاب آوری ، عنوان کرد: کشورهایی موفق می‌شود که در حوزه تاب آوری کار کنند.

مدیرعامل بانک تخصصی حوزه کشاورزی با تأکید بر تامین مالی پایدار، گفت: اگر توجه نکنیم در آینده با مشکلات متعددی رو به رو خواهد بود.

وی با بیان اینکه فاصله ما در حوزه کشاورزی ما با جهان زیاد نیست، اضافه کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع غذایی خوبی در کشور فعالیت دارند و باید به کمک این ظرفیت‌ها به نقطه‌ای برسیم که در تامین امنیت غذایی چالشی نداشته باشیم.

این مسئول دولتی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر کاهش تسهیلات در بخش مکانیزاسیون و فرسودگی ۳۵۰ هزار ادوات کشاورزی و هدررفت محصولات کشاورزی در مزرعه و آلودگی هوا از طریق این تراکتورهای فرسوده، گفت: از اواخر سال گذشته تسهیلات کلید خورد و به اندازه ۳ سال قبل پرداخت در این بخش داشتیم.

وی با اشاره به جلسه با وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: به دنبال طراحی مدلی هستیم که قابل تسری به کل شرکت‌های تولیدکننده ادوات هستیم.

وی با اشاره به مشکلات تامین و تخصیص منابع مالی، اظهار کرد: عمده فعالیت‌های ما در بانک کشاورزی تامین مالی این حوزه است که با کمبود منابع مالی مواجه هستیم. ما باید به دنبال روش‌هایی برویم مثل مدل‌های مشارکتی که بتوانیم تامین مالی کنیم و کشاورزان را متنفع کنیم.

وی یادآور شد: در گذشته نگاهی در جامعه کشاورزان وجود داشت که تسهیلات را از این بانک دریافت و سپرده خود را در بانک دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردند. اگر قرار است بانک را فعال نگه داریم باید منابع وجود داشته باشد. ما می‌توانیم به کسی تسهیلات پرداخت کنیم که منابع مالی نزد ما داشته باشد.

متقی نیا گفت: هنگامی که منابع از بانک خارج می‌شود ما از چه محلی باید تسهیلات بپردازیم.

وی با اشاره به نوسازی ناوگان فرسوده حوزه کشاورزی اظهار کرد: نوسازی تراکتورها در کوتاه مدت قابل انجام نیست اما می‌توانیم مدل‌هایی را تعریف کنیم که به کمک هوش مصنوعی با منابع مالی کمتر مکانیزاسیون فرسوده را از چرخه مصرف خارج کنیم.

این مدیرعامل با اشاره به تسهیلات پرداخت شده از سوی این بانک عامل به بخش کشاورزی، گفت: سال گذشته ۱۹۲ هزار میلیارد تومان (همت) به این حوزه پرداخت شد که بیشترین سهم این تسهیلات مربوط به صنایع غذایی و محصولات زراعی بود.

صندوق بیمه محصولات کشاورزی تمام ظرفیت خود را پای کار آورده است و در بحث بیمه، بیمه فراگیر محصولات اساسی نظیر گندم مطرح است، اما در خصوص بیمه فراگیر حرف‌هایی است که خسارت پرداختی مناسب نیست که بر این اساس باید روی بحث بیمه کار کرد.

به گفته وی، بیمه محصولات متناسب با فعالیت و ریسک تولید باید صورت بگیرد و در خصوص بیمه نباید تمامی کشاورزان را یکسان دید. هرچند در خصوص برخی محصولات حق بیمه در زمان واریز بهای مطالبات پرداخت می‌شود، اما باید مدل‌های جدیدی تعریف شود که متناسب با ریسک آن روش‌های مختلفی داشته باشیم تا غرامت پرداخت شود.

متقی نیا ادامه داد: بر اساس مطالعات حسابرسی شده دولت در سنوات قبل بابت یک سری از نیازها در بخش کشاورزی، تسهیلات دریافت کرد که بر اساس مطالعات حسابرسی شده ۳۰ همت است.