امام جمعه موقت کازرون: وحدت حول محور ولایت مولفه پیروزی ملت ایران است

کازرون- امام جمعه کازرون گفت: وحدت حول محور ولایت و ارزش های انقلاب، مهمتر مولفه پیروزی ما مقابل دشمنان است. 

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین محمود صحرائی امام جمعه موقت شهرستان کازرون در خطبه های نماز جمعه امروز این شهرستان با سفارش به تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات اظهار داشت: در قیامت به جز قلب سلیم برای انسان منفعت ندارد.

وی گفت: هدف از اعمال پاک سازی درون است و تا پاک نشویم هرگز منتخب خدا نخواهیم شد و از هر گونه پایدی و گناه اعضا و جوارحمان را باید پاک کنیم.

امام جمعه موقت شهرستان کازرون تصریح کرد:اثر پاکی انسان انتخاب شدن در نزد خداوند متعال است و خداوند قدرت فهم و درک قرآن را به انسان خواهد داد و خداوند حکمت را بر دل او جاری خواهد کرد.

وی ادامه داد: پاکی مراحلی دارد و مهمترین چیز تقواست و تقوا پاک کننده دردها و پلیدی هاست و عامل بعد نماز هست که انسان را از گناه ها و پلیدی ها دور می کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صحرائی افزود: ملاک پاکی ارزش‌ های دینی و اخلاقی است و شعار می خواهم پاک بمانم در زندگی فردی و اجتماعی داشته باشیم و باید پاک بمانیم و ناپاکی گذشته را فراموش کنیم.

خطیب نماز جمعه امروز کازرون اذعان داشت: تقوا در همه عرصه ها به معنای التزام به حکم خداست و تقوا یعنی قانون مندی در همه احکام زندگی.

وی اشاره کرد:مهمترین عمل به تقوای سیاسی، التزام به ولایت فقیه است و در برابر توطئه های دشمنان دائما با هوشیار و بیدار بود.

حجت الاسلام والمسلمین صحرائی گفت: باید در برابر دشمن فعال بود و وحدت حول محور ولایت و ارزش های انقلاب، مهمتر مولفه پیروزی ما مقابل دشمنان بوده است.

وی ابراز داشت: امروز وقت وحدت در برابر دشمن است و صبر عامل و رمز پیروزی و موفقیت است و قدرت بی نهایت عالم حامی صابرین است.

امام جمعه کازرون به طرح آتش بس در غزه اشاره داشت و افزود: آتش بس توافقی برای فلسطین علامت ضعف و شکست اسرائیل است و نشان داد که دشمن نه توانست حماس را نابود کند و نه آزادی زندانی های خود را انجام دهد.

وی با اشاره به آیات و روایات بر این که دشمنان هرگز به قسم و عهد خود پایبند نبوده و نیستند، خاطر نشان کرد: اسرائیل با نسل کشی در این دوسال حدود 67هزار نفر را به خاک و خون کشید با بدترین وضع ممکن جنایت مرتکب شد و با توجه به آیات و روایت بدانیم که خون شهدای غزه پایمال نمی شود و شهدا به اهداف خودشان خواهند رسید.

امام جمعه کازرون با توجه به اینکه مظاهر فساد روز به روز زیاد می شود، تاکید کرد: باید همت و تلاش کرد که ارزش های دینی را به جوانان کشور عرضه کنیم و اگر اهتمام نداشته باشیم دشمنان ارزش های دینی را در جنگ رسانه ای به عنوان غیر ارزش به جوانان معرفی خواهد کرد.

