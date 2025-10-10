  1. استانها
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

راهپیمایی بشارت نصر در کازرون

کازرون- راهپیمایی بشارت نصر با حضور مردم کازرون پس از اقامه نمازجمعه در این شهر برگزار شد.

