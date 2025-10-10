https://mehrnews.com/x39gf5 ۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴ کد خبر 6617698 استانها فارس استانها فارس ۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴ راهپیمایی بشارت نصر در کازرون کازرون- راهپیمایی بشارت نصر با حضور مردم کازرون پس از اقامه نمازجمعه در این شهر برگزار شد. دریافت 51 MB کد خبر 6617698 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه موقت کازرون: وحدت حول محور ولایت مولفه پیروزی ملت ایران است برگزاری راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» در گرگان راهپیمایی «بشارت نصر» در آستارا راهپیمایی «بشارت نصر» در شیراز راهپیمایی «جمعه خشم» در گرگان با حضور گسترده مردم انقلابی برگزار شد برچسبها جمعه خشم کازرون راهپیمایی
