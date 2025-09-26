امام جمعه کازرون: موثرترین عنصر در برابر تهاجم دشمن، مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبه‌های نماز جمعه امروز این شهر با سفارش به تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: اهل تقوا در خطبه متقین، انسان با تقوا به دشمن خودش هم ظلم نمی‌کند.

وی ادامه داد: انسان باتقوا خودش به حق اعتراف می‌کند، امانت دار است، تذکرات دلسوزانه را فراموش نمی‌کند و برای دیگران حرمت قائل است.

امام جمعه شهرستان کازرون با اشاره به حدیثی از رسول اکرم (ص) در خصوص اینکه انسان‌های با تقوا به همسایگان آسیب نمی‌رسانند، افزود پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: سه چیز در رأس مصیبت‌های کمرشکن است که یکی از آنها همسایه‌ای است که چشمانش تو را می‌پاید و دلش خواهان رسوایی توست. اگر خوبی ببیند آن را می‌پوشاند و فاش نمی‌سازد و اگر بدی ببیند آن را آشکار و همه جا پخش می‌کند، دوم اگر حال خوب همسایه را ببیند، ناراحت می‌شود و سوم اگر رفتار خوبی از او ببیند، می‌پوشاند. اگر وضعیت بد همسایه را ببیند، خوشحال می‌شود و اگر رفتار بدی از او سراغ داشته باشد، آن را همه جا پخش می‌کند.

حجت الاسلام مهبودی به سخنان اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین هفته دفاع مقدس، شامگاه سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴، پیامی خطاب به مردم انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی داشتند و محور سخنان ایشان، تبیین ابعاد مختلف سه مسئله اتحاد ملی، غنی سازی اورانیوم و مذاکره با آمریکا بود.

وی به اهمیت اتحاد ملی در فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و ادامه داد: هدف دشمن از ترور فرماندهان نظامی و بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام، ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور و مختل نمودن نظام اسلامی بود، اما اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه دشمن را ناامید کرد و مؤثرترین عنصر در برابر تهاجم دشمن، مردم بودند که اعتنایی به دعوت دشمنان خارجی و عوامل بی‌غیرت داخلی آنها نکردند.

امام جمعه کازرون افزود: دشمن تلاش می‌کند وانمود کند که آن اتّحاد پیدا شده در ابتدای جنگ ۱۲ روزه، مخصوص همان روزها بود و می‌توان با استفاده از گسل‌های قومیتی و اختلافات سیاسی، مردم را به جان هم انداخت و اغتشاش و شورش ایجاد کرد اما علی رغم وجود تنوع قومیتی در ایران و اختلاف نظر در مسائل سیاسی، اتحاد ملی و انسجام و یکپارچگی مردم همچنان ادامه دارد و این مردم در مواقع لزوم، همچون یک مشت محکم و پولادی بر فرق دشمن فرود خواهند آمد لذا همه مسئولین بدانند در مقابل این اتحاد و یکپارچگی مردم، مسئولیت دارند.

حجت الاسلام مهبودی به اهمیت غنی سازی اورانیوم در کشور نیز اشاره کرد و گفت: غنی سازی اورانیوم در زندگی مردم تأثیرات فراوانی دارد و با یک جستجوی ساده در منابع معتبر جهانی، این مهم را متوجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: ما فناوری بسیار مهم غنی‌سازی اورانیوم را نداشتیم و دشمنان هم آن را در اختیار ما قرار نمی‌دادند. اما مدیران و دانشمندان ما با همت و پشتکار خود، این فناوری را به دست آوردند. بنابراین غنی‌سازی اورانیوم، یک دستاورد داخلی است که سرمایه گرانبهایی به شمار می‌رود و باید بدانیم که در بین دویست و چند کشور دنیا فقط ۱۰ کشور توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارند که یکی از آن ۱۰ کشور ایران اسلامی است.

امام جمعه کازرون افزود: غیر از جمهوری اسلامی ایران، همه کشورهایی که توانایی غنی‌سازی اورانیوم دارند، بمب اتم هم دارند که بعضی از آنها مانند آمریکای جنایتکار، بمب اتم را به کار هم گرفته‌اند و علی رغم تبلیغات فراوان بی‌اساس غربی‌ها، ما هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده‌ایم و بنا نداریم از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم.

حجت الاسلام مهبودی گفت: امروز سردمداران آمریکا و رئیس جمهور نامتعادل آن می‌گویند شما اصلاً نباید غنی‌سازی اورانیوم داشته باشید ولی مردم غیرتمند و شجاع ما همچون همیشه به همه سران استکبار اعلام می‌کنند که انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست و ما هرگز در برابر یاوه‌گویی‌های شما تسلیم نخواهیم شد.

امام جمعه کازرون با اشاره به هفته دفاع مقدس و نام‌گذاری امروز به نام روز سرباز تصریح کرد: امروز جمعه ۴ مهرماه روز سرباز برای عزیزان است و همه بدانند که نیروهای مسلّح، دژ امنیّت و عزّت و هویّت ملّی هستند و سربازان عزیز ما، بخشی از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی شمرده می‌شوند.