امام جمعه کازرون: پلیس ستون استوار امنیت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبه های نماز جمعه کازرون با سفارش به تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات با توجه به آیه متقین د خطبه نهج البلاغه، گفت: انسان های باتقوا به کسی که با او دشمنی دارد، ستم نمی کند , اعتراف به حق می‌کند، قبل از این که علیه او شهادت داده شود.

وی به حدیثی از امام جعفر صادق(ع) اشاره کرد و ادامه داد: امام جعفر صادق (ع) می فرماید که در مصیبت برادر دینی خود اظهار خوشحالی و شماتت مکن تا (در نتیجه) خداوند به او ترحم کند و آن گرفتاری را به سوی تو بگرداند و کسی که برادر مسلمانش را در برابر مصیبتی که به او وارد شده شماتت کند از دنیا بیرون نمی رود مگر اینکه خود به همان مصیبت گرفتار می شود.

امام جمعهکازرون ضمن عرض تسلیت وفات حضرت معصومه(س)، افزود: حضرت معصومه (س) در سنین نوجوانی از چنان جایگاه علمی برخوردار بودند که می‌توانستند به پرسش‌های پیچیده عقیدتی بزرگان شیعه پاسخ دهند، روایت شده است که گروهی از شیعیان برای پرسش‌های علمی به مدینه آمدند و چون امام کاظم(ع) در دسترس نبودند، این بانوی جوان به سؤالات آنان پاسخ گفت و وقتی امام کاظم(ع) از این مطلع شدند، پاسخ‌ها را تایید کردند و فرمودند: «فداها ابوها» این روایت، جایگاه رفیع علمی ایشان را به خوبی نشان می‌دهد.

وی اشاره کرد: حضرت معصومه (س) نشان داد که می‌توان همزمان به بالاترین مراتب علمی و معنوی دست یافت. دختران امروز می‌توانند با الگوگیری از ایشان، در عین تلاش برای کسب دانش، از معنویت و اخلاق غافل نشوند.

حجت الاسلام مهبودی با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: اگر امنیّت در کشوری وجود ‌داشت، امکان پیشرفت علمی، پیشرفت اخلاقی و پیشرفت انسانی در آن کشور وجود خواهد داشت؛ اگر ‌امنیّت نبود، هیچ‌کدام از اینها امکان‌پذیر نیست یا بسیار دشوار است و نیروی انتظامی مقتدر جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مانند همیشه مدافع امنیت و اقتدار ملی بودند و بیش از ۱۰۰ شهید تقدیم راه اسلام کردند.

وی با بیان این که نیروی انتظامی یکی از ستونهای استوار امنیت در کشور است‌، ادامه داد: نیروهای انتظامی‌، تنها سازمانی است که در سرتاسر کشور در مقابل چشم مردم حضور دارد. خدمت آنها را، ‌تلاش آنها را، فداکاری آنها را مردم می‌بینند؛ در شهرها، در روستاها، در جادّه‌ها، در مرزها، در پایانه‌های مسافری، در کوه‌ها و ‌دشتها، در مناطق خطرناک، در همه‌جا؛ در همه‌ی فصول سال، نیروی انتظامی جلو چشم مردم است و امنیّت به همان اندازه که مهم است، به همان اندازه، آماج دشمنیِ دشمنان هم هست. سعیِ دشمن همواره بر این است که در ‌کشوری که با آن خصومت می‌ورزد، امنیّت را از بین ببرد.



امام جمعه کازرون در پایان مهمترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی ایران مردم هستند، تصریح کرد: در حال حاضر دشمن با ابزار ساز و کار ماشه، محیط اجتماعی ایران را مورد هدف قرار داده است تا انسجام ملی و تاب آوری ملی را تضعیف کند و باید با این موضوع مقابله کرد.