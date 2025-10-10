  1. ورزش
چین حریف تیم ملی واترپلو ایران در فینال آسیا شد

تیم ملی واترپلو برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات ورزش های قهرمانی آسیا به مصاف چین خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت های ورزش آبی قهرمانی آسیا در واترپلو که در احمدآباد چین جریان دارد، امروز (جمعه ١٨ مهر) میان دو تیم ایران و قزاقستان برگزار شد.

در این دیدار چینی ها با نتیجه ١٦ بر ١٣ حریف خود را شکست دادند و راهی فینال شدند. امروز و در اولین دیدار نیمه نهایی، تیم ملی واترپلو ایران با غلبه بر ژاپن فینالیست شده بود.

فینال یازدهمین دوره رقابت های ورزش های آسیا میان دو تیم ایران و چین، روز شنبه برگزار خواهد شد. این دومین دیدار دو تیم در این دوره مسابقات محسوب می شود.

تیم ملی واترپلو ایران در روز نخست مسابقات ورزش های قهرمانی آسیا موفق به شکست چین شد.

زینب حاجی حسینی

