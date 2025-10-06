صعود تیم ملی واترپلو به مرحله حذفی قهرمانی آسیا با ۳ برد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دیدار تیم ملی واترپلو ایران در مرحله مقدماتی مسابقات ورزش‌های آبی آسیا امروز (سه شنبه ۱۴ مهر) در احمدآباد هند و برابر ازبکستان برگزار شد. در این دیدار، ملی پوشان ایران با موفق به شکست ۲۸ بر ۷ حریف خود شدند.

تیم ملی واترپلو ایران که پیش از تیم های چین و هنگ کنگ را از پیش رو برداشته بود، با غلبه بر ازبکستان و کسب سومین برد متوالی در مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی آسیا به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله حذفی این مسابقات راه یافت.

رقابت های واترپلو قهرمانی آسیا روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم پیگیری می شود. در این مرحله از مسابقات تیم ملی ایران به مصاف تیم چهارم گروه B می‌رود.