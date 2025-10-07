امیدواری سرمربی تیم ملی واترپلو به فینالیست شدن تیمش در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو که در یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی ورزش های آبی آسیا به میزبانی هند شرکت کرده است، در مرحله مقدماتی این مسابقات با کسب سه پیروزی متوالی صدرنشینی گروه A را از آن خود کرد و به مرحله یک چهارم راه یافت.

چین که در دیدارهای گذشته و از جمله نیمه نهایی دوره پیشین همین رویداد، پیروز رقابت با ملی پوشان واترپلو ایران شد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت در کنار هنگ کنگ و ازبکستان سه تیمی بودند که تیم ملی واترپلو در مرحله مقدماتی مقابل آنها صاحب برد شد و صعودی مقتدرانه به مرحله حذفی داشت.

مهدی پنام تاش سرمربی تیم ملی واترپلو با ابراز امیدواری از اینکه تیمش تا مرحله نهایی رقابت های قهرمانی آسیا پیش برود، تاکید کرد که اگر شرایط دیدارهای تدارکاتی بهتر باشد، کیفیت عملکرد شاگردانش می تواند خیلی بهتر از این باشد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم ملی واترپلو در مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی آسیا سه بازی نسبتا خوب برگزار کرد، در مورد دیدار با چین و برد ارزشمند به دست آمده برابر این تیم گفت: طی دو سالی که کادر فنی فعلی در کنار تیم ملی واترپلو قرار دارد، سه بازی با چین داشتیم که در تمام آنها متحمل شکست شدیم. اولین بار در بازی های آسیایی هانگژو با چین بازی کردیم که ۱۵ به ۹ باختیم. در کاپ جهانی ترکیه در ۲ ثانیه پایانی بازی یک گل دریافت کردیم و نتیجه را واگذار کردیم.

سرمربی تیم ملی واترپلو با یادآوری اینکه تیمش در دوره پیشین همین رقابت های قهرمانی آسیا هم در ضربات پنالتی مغلوب چین شد، یادآور شد: در این دوره اما توانستیم خیلی بهتر از همیشه برابر چینی ها ظاهر شویم و این تیم را شکست دهیم. بعد از آن هم دو برد قابل پیش بینی کسب کردیم و مقتدرانه مرحله مقدماتی را پشت سر گذاشتیم.

وی تاکید کرد: البته که کیفیت کار ملی پوشان ایران می تواند بهتر از این باشد اما به خاطر دیدارهای تدارکاتی کمی که داشتیم، به صد در صد خود نرسیده ایم. امیدوارم در همین رقابت ها و در دیدارهای باقی مانده، بازیکنان بازی به بازی بهتر شوند.

پنام تاش با بیان اینکه به احتمال ۹۹ درصد تیم ملی واترپلو باید در مرحله یک چهارم رقابت های قهرمانی آسیا روز پنجشنبه با تایلند بازی کند، تصریح کرد: پیش بینی مان این است که از این مرحله عبور می کنیم و در نیمه نهایی با ژاپن رقابت خواهیم داشت. در کل امیدوارم نتیجه خوبی در دیدارهای پیش رو بگیریم و تا فینال پیش برویم.

سرمربی تیم ملی واترپلو تاکید کرد: البته هدف اصلی ما حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ و عملکرد قابل توجه در ناگویا است اما برای مان اهمیت دارد که این رقابت ها را هم با بهترین نتیجه ممکن تمام کنیم. ملی پوشان از آمادگی لازم برخوردارند و انگیزه خوبی هم برای ادامه مسابقات دارند.