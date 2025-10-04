تیم ملی واترپلو ایران مقابل چین پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت های ورزش های آبی قهرمانی آسیا در بخش واترپلو از امروز (شنبه ۱۲ مهر) با حضور ۱۰ تیم در هند آغاز شد. تیم ملی واترپلو ایران که در گروه A با کویت، چین، ازبکستان و هنگ‌کنگ همگروه است، نخستین دیدار خود را برابر چین نایب قهرمان دوره پیش برگزار کرد.

در این دیدار، شاگردان مهدی پنام تاش با نتیجه ١٤ بر ٩ برابر حریف خود صاحب برتری شدند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ملی واترپلو ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی آسیاو در مرحله نیمه نهایی برابر چین شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. البته ملی پوشان ایران در ضربات پنالتی نتیجه آن دیدار را واگذار کردند.

تیم ملی واترپلو که در دوره پیشین رقابت های قهرمانی آسیا به عنوان چهارم دست یافت، دومین دیدار خود در این دوره رقابت ها را روز یکشنبه برابر هنگ کنگ برگزار می کند.

مرحله گروهی رقابت های واترپلو قهرمانی آسیا روز سه شنبه به پایان می رسد. پس از پایان مرحله گروهی، تیم‌های برتر هر گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی خواهند شد تا برای کسب عناوین برتر آسیا به مصاف یکدیگر بروند. در مراحل حذفی ابتدا تیم‌های اول با چهارم و دوم با سوم بازی خواهند داشت.