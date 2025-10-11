  1. ورزش
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

پخش زنده فینال واترپلو آسیا از شبکه ورزش

دیدار تیم های ملی واترپلو ایران و چین در فینال رقابت های قهرمانی آسیا به طور مستقیم از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی واترپلو ایران امروز شنبه برای کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های واترپلو آسیا، از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف چین می‌رود و این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می شود.

برنامه مثبت ورزش در چارچوب مسابقات واترپلو آسیا ۲۰۲۵، امروز شنبه ۱۹ مهر از ساعت ۱۶:۳۰، دیدار نهایی تیم های ملی واترپلو ایران و چین را به صورت زنده پخش می کند.
در صورت قهرمانی ایران، این نخستین عنوان قهرمانی کشورمان در تاریخ رقابت های قاره ای است. یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا از ۱۲ تا ۲۰ مهر در هند در حال برگزاری است.

