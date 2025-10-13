«طلسم» بر روی «طلای» واترپلوی ایران/ «مردان آب» همچنان تشنه قهرمانی!

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت‌های ورزش‌های آبی قهرمانی آسیا در حالی برای واترپلو ایران به پایان رسید که تیم ملی کشورمان با پشت سر گذاشتن ۵ بازی بدون باخت تا فینال مسابقات پیش رفت اما همچون ادوار گذشته نتوانست از این مرحله با «طلا» عبور کند.

فینالی متفاوت برای واترپلو ایران

این اولین بار نبود که تیم ملی واترپلو ایران فینالیست آسیا می‌شد اما نخستین بار بود که در حضور ژاپن، چین و ازبکستان، تیم ایران یکی از دو تیم فینالیست شد. واترپلو ایران در رقابت‌های ۲۰۲۳ سنگاپور هم به فینال راه یافت اما در شرایطی که ژاپن، از مدعیان همیشگی واترپلو آسیا غایب بود اما در این دوره مسابقات که به میزبانی هند برگزار شد، جمع همه مدعیان جمع بود.

آغاز کار با انتقام از مدعیِ قهرمانی

چین یکی از مدعیان حاضر بود که اتفاقاً تیم ملی واترپلو ایران در نخستین دیدار خود این تیم را شکست داد (۱۴ بر ۹) و انتقام تمام شکست‌های اخیر از این تیم را گرفت. واترپلو ایران سال گذشته در رقابت‌های قهرمانی آسیا (چنگدو چین) و در مرحله نیمه نهایی درحالیکه ۷ به ۲ از چین عقب بود، بازی را به تساوی کشاند اما در ضربات پنالتی شکست خورد و نتوانست فینالیست شود.

پیش از آن و در بازی‌های آسیایی هانگژو هم تیم ملی واترپلو ایران با ۶ اختلاف امتیاز مغلوب چین شد و بعد از آن در رقابت‌های کاپ جهانی دیویژن ۲ هم در ۲ ثانیه پایانی دیدار با چین یک گل دریافت کرد و بازی مساوی را با باخت تمام کرد.

تیم ملی واترپلو ایران برای نخستین بار در حضور تمام مدعیان فینالیست آسیا شد

طلسم طلایی که نشکست

در هند اما ملی پوشان واترپلو با غلبه بر چین در اولین دیدار گروهی نشان دادند ایرانِ همیشگی نیستند و این مهم را در سایر دیدارها و به ویژه مرحله نیمه نهایی و رقابت با ژاپن هم تکرار کردند. در فینال هم آنها وقت قانونی رقابت با چین را با تساوی (۱۱ - ۱۱) تمام کردند اما در ضربات پنالتی نتیجه را واگذار کردند (۵ به ۴) و اینگونه از شکستن طلسم طلا بازماندند همانگونه که در مسابقات ۲۰۲۳ تا فینال پیش رفتند اما با شکست برابر همین تیم چین، نتوانستند روی سکوی نخست قرار بگیرند.

شکستی تلخ‌تر از همیشه

شکست برابر چین در فینال ۲۰۲۵ اما تلخ‌تر از همیشه بود به خصوص که یک هفته قبل از آن، همین تیم مغلوب ایران شده بود و در فینال هم حریف یک سروگردن بالاتری نبود؛ پس «چرا تیم ملی واترپلو ایران نتیجه این رقابت تعیین کننده را واگذار کرد و خود را از دستیابی به اولین طلای آسیا محروم کرد؟»

این پرسشی است که بهنام پنام تاش سرمربی تیم ملی واترپلو برای پاسخ به آن هیچ اشاره‌ای به مسائل فنی و ضعف تکنیکی و تاکتیکی شاگردانش نداشت بلکه از تدارکات صحبت کرد و ضعف مشهودی که ایران در این زمینه نسبت به حریفانش دارد و البته تفاوت بسیار زیاد میان سطح ورزش ایران و چین.

عواقب نبود تدارکاتِ کافی

بهنام پنام تاش در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه عملکرد فنی ملی پوشان واترپلو در مسابقات ورزش‌های آبی قهرمانی آسیا قابل دفاع است، گفت: برای نتیجه گیری به همان اندازه که به تمرین نیاز است، تدارکات هم لازم و ضروری است. ما برای داشتن تمرین خوب و مفید همه زورمان را زدیم و سعی داشتیم بهترین استفاده را از زمان و داشته‌ها داشته باشیم اما از یک جایی به بعد تدارکات لازم است و نبودِ به اندازه اش، عواقب خود را نشان می‌دهد.

نان واجب تر از شبی که نداریم

وی ادامه داد: ورزش کشوری مانند چین اصلاً قابل مقایسه با ورزش ایران نیست، از طرفی ملی پوشان این کشور مدام درتدارکات و آماده سازی به سر می‌برند. این مقوله برای آنها حکم نان واجب تر از شب است که ما نداریم. نبود اینها دست به دست می‌دهد تا یکجایی که نباید، کار ما گره بخورد و نتوانیم نتیجه لازم را بگیریم.

واترپلو ایران در حالی نتیجه فینال آسیایی برابر چین را واگذار کرد که در مرحله مقدماتی موفق به شکست این تیم مدعی شده بود

مشکل اصلاً ضعف فنی نیست

سرمربی تیم ملی واترپلو با تاکید بر اینکه برای موفقیت باید تدارکات بیشتری را فراهم کرد، خاطرنشان کرد: وقتی در ضربات پنالتی یا دو ثانیه پایانی بازی به تیمی با شرایط بهتر مانند چین می‌بازیم یعنی اینکه مشکل ضعف فنی و تاکتیکی نیست. مشکل تدارکات بهتر و پربارتر است که برای تیمی مانند چین در موقعیت‌های تعیین کننده کارساز می‌شود و برای ما نبودِ تمام و کمالش خود را نشان می‌دهد.

تدارکاتی مانند اروپایی‌ها لازم داریم

پنام تاش با تاکید بر اینکه واترپلو یک ورزش اروپایی است، تصریح کرد: ورزشکاران کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، صربستان و آلمان خیلی راحت با ماشین به کشور دیگر می‌روند و اردو و دیدار تدارکاتی برگزار می‌کنند. این شرایط راحت را در سفر اخیر به صربستان و جابه جایی بی دغدغه میان شهرهای این کشور تا حدی تجربه کردیم. تیم‌های آسیایی مانند چین و ژاپن که اخیراً مانند ایران دست به ترکیب خود زده، تدارکاتی شبیه اروپایی‌ها دارند و ما هم به همیچین تدارکاتی نیاز داریم.

لیگ ضعیف و لزوم جایگزین شدن تدارکات

وی تاکید کرد: واترپلو ایران لیگ قوی ندارد، ۶ تیم در آن حضور دارند که ۳ تیم به واسطه پول وارد مسابقات می‌شود، رعد پدافند یکی از تیم هاست که شرایط خاص خودش را دارد. در کل تکلیف تیم‌ها و لیگ از ابتدا تا حد زیادی مشخص است. به خصوص با این لیگ، تیم ملی واترپلو به تدارکات بیشتر نیاز دارد.

در حد بقیه تدارکات داشته باشیم، بهتر از آنها نتیجه می‌گیریم

سرمربی تیم ملی واترپلو با تاکید بر هزینه‌های بالایی که هر سفر و برنامه تدارکاتی روی دست فدراسیون می‌گذارد، گفت: مشخص است که در این شرایط مالی، فدراسیون از عهده تدارکات بیشتر بر نمی‌آید. ما با کمترین تدارکات ممکن راهی مسابقات شدیم درحالیکه اگر در حد تیم‌هایی مانند چین، ژاپن و قزاقستان تدارکات داشتیم، قطعاً عملکرد و نتیجه‌ای خیلی بهتر داشتیم.

عملکرد والیبال نمونه خوبی از تأثیر تدارکات است

پنام تاش اشاره‌ای به والیبال و شرایط این روزهای این رشته داشت و گفت: در والیبال یک مربی خارجی طراز اول جذب شده و همه خواسته‌هایش هم برآورده می‌شود. تیم ملی به مصر می بازد اما صربستان را می‌برد، این نشان می‌دهد که چقدر تجربه کارساز و تعیین کننده است. تجربه هم از بازی تدارکاتی می‌آید که والیبال خیلی زیاد درگیر آن است. والیبال در طول سال چقدر تدارکات دارد، واترپلو چقدر؟

سرمربی تیم ملی واترپلو تاکید دارد بازیکنان این رشته پتانسیل بالایی دارند و فقط «تدارکات» باعث زنده ماندن این رشته در ایران می‌شود

شرایط کمپ برای دعوت از همه مناسب نیست

وی با یادآوری تغییراتی که در ترکیب تیم ملی واترپلو ایجاد شده است، صحبت‌هایش را ادامه داد و گفت: بازیکنان جوانی داریم که باید به همه آنها فرصت دهیم. شرایط کمپ اما به گونه‌ای است که گاهی به زور ۲۵ - ۲۴ بازیکن دعوت می‌کنیم در حالیکه حداقل باید ۳۰ بازیکن دعوت کنیم تا همه را ارزیابی کنیم. باید در مسابقات زیادی شرکت کنیم تا فرصت ارزیابی همه بازیکنان در جریان بازی را داشته باشیم.

نگاه ویژه به واترپلو شود اما نه به خاطر منِ مربی

این مربی با تاکید بر لزوم نگاه ویژه وزارت ورزش به واترپلو برای نتیجه گیری در بازی‌های آسیایی ناگویا تصریح کرد: اگر حرفی می زنم برای خودم نیست، به خاطر بازیکنانی است که واقعاً پتانسیل لازم را دارند فقط به تدارکات و توجه بیشتر نیاز دارند تا بتوانند بهتر و بالاتر از این قرار بگیرند.

به فکر زنده ماندن واترپلو هستم

پنام تاش تاکید کرد: واترپلو به من اعتبار داده است، روزی من از این رشته بوده است و حالا هم به فکر زنده ماندن این ورزش هستم. درست این است که یک یا دو هفته بعد دوباره تمرینات تیم ملی با هر مربی آغاز شود و تا زمان بازی‌های آسیایی با تدارکات پیگیری شود. کاری که در همه کشورها انجام می‌شود. اینکه بازیکنان چندماه در اردو باشند و نهایت یک تدارکات هم داشته باشند، کارساز نیست.