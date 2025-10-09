  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

واترپلو ایران به نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا رسید

تیم ملی واترپلو با غلبه بر تایلند در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا، راهی مرحله نیمه نهایی این مسابقات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت های ورزش های آبی قهرمانی آسیا، امروز (پنجشنبه ۱۷ مهر) با برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی واترپلو در احمدآباد هند پیگیری شد. در این مرحله از رقابت ها، تیم ملی واترپلو ایران به مصاف تایلند رفت و با شکست ۲۱ بر ۶ این تیم، راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات شد.

ملی پوشان واترپلو ایران در حالی فینالیست مسابقات قهرمانی آسیا شدند که با کسب ۳ برد متوالی برابر چین، هنگ کنگ و ازبکستان به عنوان تیم نخست گروه A راهی مرحله حذفی شدند.

تیم ملی واترپلو ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا با ژاپن رقابت خواهد داشت. این دیدار روز جمعه برگزار خواهد شد.

کد خبر 6616698
زینب حاجی حسینی

