۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

اتفاقی دلچسب در واترپلو؛ تیم ملی ایران فینالیست آسیا شد

تیم ملی واترپلو با برتری برابر ژاپن در مرحله نیمه نهایی رقابت های ورزش های آبی قهرمانی آسیا به فینال این مسابقات راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات ورزش های آبی قهرمانی آسیا که در احمدآباد هند جریان دارد و در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها، امروز (جمعه ١٨ مهر) تیم ملی واترپلو ایران به مصاف ژاپن رفت و با نتیجه ١٩ بر ١٨ برابر این تیم صاحب برتری شد.

شاگردان بهنام پنام تاش با غلبه بر ژاپن که از تیم های مدعی در واترپلو آسیا است، به دیدار نهایی مسابقات ورزش های آبی قهرمانی آسیا راه یافتند.

تیم ملی واترپلو در حالی به دیدار نهایی رقابت های قهرمانی آسیا صعود کرد که با برتری برابر چین، هنگ کنگ، ازبکستان (مرحله گروهی) و تایلند (یک چهارم) راهی مرحله نیمه نهایی شد.

واترپلو ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی آسیا در جایگاه چهارم ایستاد. تیم ملی ایران در رقابت های ٢٠٢٣ به فینال راه یافت اما با شکست برابر چین نایب قهرمان شد.

تیم ملی واترپلو ایران مدال برنز رقابت های ١٩٨٤ و ١٩٩٥ را هم در اختیار دارد.

زینب حاجی حسینی

    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      2 0
      پاسخ
      البته جای تبربکه ولی این تیم دوم یا جوانان ژاپنه
    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      0 3
      پاسخ
      این تیم پنجم ژاپن بود که خیلی هم خسته بودند و نای بازی کردن هم نداشتند و خواستند به ایران ارفاق کنند و چین هم با تیم نهم اش جلوی ما بازی کرد و تایلند هم با سه یار کمتر جلوی ما ظاهر شد احتمالا هم درفینال تیم مقابل با دو یا سه یار کمتر جلوی ما حاضر میشود تا ما قهرمان شویم. یاوه گوئی هم برای خودش حد و مرزی دارد!
      • IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
        2 0
        اره پس کمتر یاوه بگو
      • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
        2 0
        واسه امثال تو که میخان سر خودتو کلاه بذاری اسکواد ژاپنو نگاه کنی میفهمی نمیخوای هم نمی‌فهمی . ژاپن به قزاقستان هم باخته و تیم اصلیش نیست . یاوه گویی و بی ربط حرف زدن هم حد و مرزی ندارد انگار
      • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
        2 0
        چی میگی تو ؟ ژاپنی ها بازیکنان اصلیشون نیستن
      • IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
        1 0
        با ادبیات بهتری حرف بزن که جواب بهتری هم بگیری. در هر حال تبریک به تیم ایران. ولی تیم نیاز به تقویت داره برای بازیهای اسیایی و تجربه و تدارکات بهتر

