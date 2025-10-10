اتفاقی دلچسب در واترپلو؛ تیم ملی ایران فینالیست آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات ورزش های آبی قهرمانی آسیا که در احمدآباد هند جریان دارد و در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها، امروز (جمعه ١٨ مهر) تیم ملی واترپلو ایران به مصاف ژاپن رفت و با نتیجه ١٩ بر ١٨ برابر این تیم صاحب برتری شد.

شاگردان بهنام پنام تاش با غلبه بر ژاپن که از تیم های مدعی در واترپلو آسیا است، به دیدار نهایی مسابقات ورزش های آبی قهرمانی آسیا راه یافتند.

تیم ملی واترپلو در حالی به دیدار نهایی رقابت های قهرمانی آسیا صعود کرد که با برتری برابر چین، هنگ کنگ، ازبکستان (مرحله گروهی) و تایلند (یک چهارم) راهی مرحله نیمه نهایی شد.

واترپلو ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی آسیا در جایگاه چهارم ایستاد. تیم ملی ایران در رقابت های ٢٠٢٣ به فینال راه یافت اما با شکست برابر چین نایب قهرمان شد.

تیم ملی واترپلو ایران مدال برنز رقابت های ١٩٨٤ و ١٩٩٥ را هم در اختیار دارد.