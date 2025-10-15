به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو ایران در یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا که به میزبانی هند برگزار شد، با غلبه بر تیم‌های مدعی مانند چین و ژاپن تا فینال رقابت‌ها پیش رفت. این تیم در دیدار نهایی مجدد با چین روبرو شد و در رقابتی پایاپای با این تیم وقت قانونی را با نتیجه تساوی به پایان رساند اما در ضربات پنالتی مغلوب حریف شد و از دستیابی به عنوان قهرمانی و کسب مدال طلا بازماند.

خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی با عنوان «طلسم بر روی طلای واترپلو ایران؛ مردان آب همچنان تشنه قهرمانی» به این موضوع اشاره داشت که آنچه تیم ملی واترپلو ایران را از کسب عنوان قهرمانی دور کرد، ضعف فنی و تکنیکی و تاکتیکی نسبت به حریفان نبود بلکه تنها نداشتن «تدارکات» کافی و فاصله زیاد با حریفان در این زمینه، مانع از آن شد.

محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی نیز روی این موضوع تاکید دارد که واترپلو نسبت به قبل پیشرفت زیادی داشته و نتایجش چشمگیرتر شده است اما آنچه باعث می‌شود نتواند از رشد خود نتیجه لازم را بگیرد، نداشتن بازی‌های تدارکاتی کافی در طول سال است.

تیم ملی واترپلو ایران در فینال آسیایی برابر چین شکست خورد و بازهم از کسب مدال طلا بازماند

رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر تلاشی که برای آماده سازی تیم ملی واترپلو پیش از حضور در رقابت‌های قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا شد، گفت: اردوی صربستان را برای این تیم مهیا کردیم و ملی پوشان از حضور در آن و انجام دیدارهای تدارکاتی موفق به کسب آمادگی بهتری نسبت به قبل شدند. قرار بود آنها در اردوی روسیه هم شرکت کنند اما به خاطر برخی مشکلات و با وجود تمام رایزنی‌هایی که برای مهیا شد این اردو داشتیم، نتوانستیم اعزام به آن را انجام دهیم.

وی ادامه داد: قرار بود تیم ملی واترپلو ایران مهمان روسیه باشد. اصلاً خودمان رایزنی کرده بودیم تا چنین شرایطی مهیا شود اما در نهایت نتوانستیم شرایط اعزام را مهیا کنیم. به جای ما قزاق‌ها در اردوی روسیه شرکت کردند و توانستند از امتیاز آن برای آماده‌تر شدن پیش از مسابقات قهرمانی آسیا استفاده کنند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی با اشاره به دیدارهایی که تیم ملی واترپلو در هند و در جریان دیدارهای مراحل مختلف رقابت‌های ورزش‌های آبی قهرمانی آسیا داشت، تصریح کرد: ملی پوشان دیدارهای شان را خوب شروع کردند، بردی که در اولین روز برابر چین کسب کردند خیلی با ارزش بود، عملکرد آنها در رقابت پایانی با این تیم هم قابل دفاع بود اما واقعاً شرایط فینال با بازی اول فرق داشت.

وی در این زمینه ادامه داد: چین برای حضور در فینال با قزاقستان بازی کرد و در کوارترهای سوم و چهارم به معنای واقعی حریفش را لِه کرد. عملکردی که چینی‌ها مقابل قزاقستان داشتند، نشان از آمادگی خیلی بالای آنها داشت. قزاقستان تیم با تجربه‌ای است اما مقابل چین از نظر بدنی کم آورد و نتوانست حریف این تیم شود. چینی که در فینال ظاهر شد هم خیلی فراتر از بازی اول برابر ایران، بود.

محسن رضوانی می‌گوید اگر واترپلو ایران چهارم آسیا می‌شد، این قدر دلمان نمی‌سوخت

رضوانی تصریح کرد: رقابتی که در فینال رقابت‌های قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا میان ایران و چین برگزار شد، دیداری بود که در دنیای ورزش‌های آبی شاید هر ۱۰ - ۵ سال یکبار اتفاق بیفتد. اینکه تیمی در ثانیه‌های پایانی یک گل دریافت کند و بازی به تساوی کشیده شود و در ضربات پنالتی همان تیم بازنده شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی با یادآوری اینکه تیم ملی واترپلو در دوره پیشین رقابت‌های قهرمانی آسیا به عنوان چهارم دست یافت، گفت: کاش در این دوره مسابقات هم چهارم می‌شدیم اما اینقدر دلمان نمی‌سوخت. شکست در فینال از ارزش‌های فنی بازیکنان ایران کم نکرد اما واقعیت این است برای آماده سازی این تیم و اعزامش خیلی تلاش شد و موانع زیادی پشت سر گذاشته شد. جنگ ۱۲ روزه واقعاً روی تیم و روند آماده سازی اش تاثیر منفی گذاشت به خصوص که باعث تعطیلی استخرها هم شد. آن شرایط به ملی پوشان شوک وارد کرد با این حال خیلی زود شرایط را برای برپایی دوباره اردو مهیا کردیم. با همه اینها واقعاً حیف شد که مسابقات را با قهرمانی تمام نکردیم. کسب طلا می‌توانست یک اتفاق تاریخی در واترپلو رقم بزند که به دست نیامد.

وی با تاکید بر نیازی که تیم ملی واترپلو به دیدارهای تدارکاتی در طول سال دارد، گفت: تدارکات تنها مسئله‌ای است که میان ایران و دیگر کشورها در این موارد فاصله می‌اندازد. واترپلو ایران پتانسیل بالایی دارد و ملی پوشان از ظرفیت‌های بالایی برخوردار هستند. آنها اگر تدارکات کافی داشتند، می‌توانستند از فینال هم با وجود همه سختی و حساسیتی که داشت، نتیجه بگیرند.

رضوانی با اشاره به در پیش بودن بازی‌های آسیایی ناگویا برای تیم ملی واترپلو گفت: یک سال به این بازی‌ها باقی مانده است و امروز میگویم تیم ایران ظرفیت و قابلیت کسب رده‌های اول و دوم این بازی‌ها را دارد البته اگر در طول سال پیش رو به اندازه کافی و حداقل ۵۰ بازی تدارکاتی داشته باشد. در غیر این صورت به راحتی حذف می‌شویم.

به گفته رضوانی، واترپلو ایران می‌تواند در ناگویا اول یا دوم شود. البته به شرط داشتن ۵۰ بازی تدارکاتی

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی تاکید کرد: تیم‌هایی مانند چین و قزاقستان بسیار با برنامه پیش می‌روند. از حالا مشخص است که طی یک سال آینده چه برنامه‌هایی دارند و در چه تدارکاتی حاضر می‌شوند. البته ما هم بیکار نیستیم، اردو و تمرین خواهیم داشت اما خیلی بیشتر از همیشه به تدارکات نیاز داریم.

وی با بیان اینکه به زودی لیگ واترپلو آغاز می‌شود و بازیکنان درگیر رقابت‌های باشگاهی می‌شوند ضمن اینکه برخی لژیونرها هم در خارج از کشور مشغول هستند، گفت: تیم ملی واترپلو جدا از همه برنامه‌هایی که تا به امروز داشته به تدارکات و حضور بیشتر در بازی‌ها و اردوهای تدارکاتی نیاز دارد. تنها در این صورت است که برای نتیجه گیری و رسیدن به اهداف از مرحله «اگر» ها خارج می‌شویم.