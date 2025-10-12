نایب قهرمانی روح الله رستمی در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان در رده سنی بزرگسالان از امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) در مصر آغاز شد.

روح الله رستمی اولین نماینده ایران در این مسابقات بود که در وزن ۸۸ کیلوگرم با حریفانش به رقابت پرداخت.

رستمی در حرکت اول و دوم خود موفق به مهار وزنه های ۲۳۵ و ۲۴۳ کیلوگرمی شد. وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی انتخاب رستمی برای حرکت سوم بود، او این وزنه را بالای سر نگه داشت اما داوران با با ۲ چراغ قرمز و یک چراغ سفید عدم موافقت خود را با حرکت او نشان دادند.

بدین ترتیب امتیاز حرکت سوم برای روح الله رستمی ثبت نشد و او به مدال نقره دسته ۸۸ کیلوگرم رقابت های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان دست یافت. رستمی در دوره پیشین این رقابت ها و در وزن ۸۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا شده بود.

سعید اسکندرزاده دیگر نماینده ایران در وزن ۸۸ کیلوگرم رقابت های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان بود که با عنوان دومی در گروه C به کار خود پایان داد.