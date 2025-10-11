پیش بینی برداشت ۳۸ هزار تن مرکبات در سوادکوه شمالی

علی نوری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سطح باغات بارور منطقه گفت: بر اساس آخرین برآوردهای کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود از مجموع یک‌هزار و ۵۸۹ هکتار باغ مرکبات، حدود ۳۸ هزار و ۱۴۳ تن محصول برداشت شود.

وی افزود: این میزان تولید، نتیجه تلاش مستمر باغداران و اجرای برنامه‌های فنی، آموزشی و نظارتی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است که موجب بهبود عملکرد کمی و کیفی باغات شده است.

نوری‌نژاد با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فرآیند داشت باغ‌ها ادامه داد: اجرای اصول صحیح تغذیه، مدیریت آبیاری، کنترل آفات و بیماری‌ها و آموزش‌های فنی به باغداران، از عوامل مؤثر در دستیابی به این سطح از تولید به‌شمار می‌رود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: باغداری یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی در سوادکوه شمالی است و توسعه آن نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال، پایداری تولید و تقویت اقتصاد روستایی دارد.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی، برنامه‌ریزی برای به‌زراعی باغات، نوسازی تجهیزات، ترویج روش‌های نوین و حمایت از بهره‌برداران، از جمله اقدامات این مدیریت برای ارتقای سطح تولید و افزایش درآمد باغداران است.

شهرستان سوادکوه شمالی به‌دلیل دارا بودن اقلیم مناسب، منابع آبی قابل‌قبول و خاک حاصلخیز، یکی از مناطق مستعد تولید مرکبات در استان مازندران به‌شمار می‌رود و هر سال سهم قابل‌توجهی در تولید مرکبات استان دارد.