۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۸

پیش بینی برداشت ۳۸ هزار تن مرکبات در سوادکوه شمالی

سوادکوه شمالی - مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی از پیش‌بینی برداشت بیش از ۳۸ هزار تن مرکبات در شهرستان خبر داد.

علی نوری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سطح باغات بارور منطقه گفت: بر اساس آخرین برآوردهای کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود از مجموع یک‌هزار و ۵۸۹ هکتار باغ مرکبات، حدود ۳۸ هزار و ۱۴۳ تن محصول برداشت شود.

وی افزود: این میزان تولید، نتیجه تلاش مستمر باغداران و اجرای برنامه‌های فنی، آموزشی و نظارتی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است که موجب بهبود عملکرد کمی و کیفی باغات شده است.

نوری‌نژاد با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فرآیند داشت باغ‌ها ادامه داد: اجرای اصول صحیح تغذیه، مدیریت آبیاری، کنترل آفات و بیماری‌ها و آموزش‌های فنی به باغداران، از عوامل مؤثر در دستیابی به این سطح از تولید به‌شمار می‌رود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: باغداری یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی در سوادکوه شمالی است و توسعه آن نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال، پایداری تولید و تقویت اقتصاد روستایی دارد.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی، برنامه‌ریزی برای به‌زراعی باغات، نوسازی تجهیزات، ترویج روش‌های نوین و حمایت از بهره‌برداران، از جمله اقدامات این مدیریت برای ارتقای سطح تولید و افزایش درآمد باغداران است.

شهرستان سوادکوه شمالی به‌دلیل دارا بودن اقلیم مناسب، منابع آبی قابل‌قبول و خاک حاصلخیز، یکی از مناطق مستعد تولید مرکبات در استان مازندران به‌شمار می‌رود و هر سال سهم قابل‌توجهی در تولید مرکبات استان دارد.

