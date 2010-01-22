30 درصد مرکبات در مرحله برداشت به ضایعات تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، یحیی ابطالی صبح جمعه در حاشیه بازدید از باغات مرکبات شرق مازندران در جمع خبرنگاران در بهشهر افزود: این میزان ضایعات از لحاظ حجم میوه و ارزش ریالی آن رقم قابل توجه ای ضرر را به باغداران تحمیل می کند.

وی خاطرنشان کرد: با اعمال روشهای صحیح برداشت اگر بتوانیم حداقل پنج درصد از میزان ضایعات مرکبات بکاهیم به میزان 27 میلیارد تومان صرفه اقتصادی برای تولیدکننده فراهم خواهد شد.

ابطالی اصلاح و بازسازی باغات موجود، توسعه و توصیه باغات براساس ارقام جدید، کم کردن شکاف تولید محصول، تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی علمی و دقیق، تولید محصول سالم، کاهش هزینه های تولید و مدیریت تغذیه مناسب را از روشهای برون رفت از ضایعات مرکبات در باغات بیان کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه اولین گلخانه بزرگ تولید نهال کشور در دهه فجر امسال در مازندران افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: ایجاد این واحد تولید نهال می تواند زمینه صادرات نهال مرکبات مازندران به خارج از کشور را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه به منظور عرضه مناسب و تامین نیاز مصرف کننده باغدار باید نسبت به کاشت ارقام مختلف مرکبات اقدام کند، افزود: میزان عملکرد در واحد سطح در کیفیت و کم کردن شکاف تولید محصول تاثیرگذار خواهد بود.

ابطالی با تاکید بر تامین تسهیلات مناسب و به موقع جهت تنظیم بازار گفت: دوره های آموزشی باغبانی جهت ارتقا توان علمی بهره برداران موثر است.

این مسئول سازمان جهاد کشاورزی مازندران مدیریت مرحله داشت و مدیریت تغذیه ای در زمان برداشت، مدیریت کف باغ و خروج زه آبها و جلوگیری از آب ماندگی در کف باغ، کنترل علفهای هرز و کاهش رطوبت باغ و خسارت زه آب، انجام هرس در اندام تحتانی درخت و فراهم آوردن تهویه مناسب در باغ را در پایین آوردن ضایعات مرکبات تاثیرگذار دانست.