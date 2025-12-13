همکاری اقتصادی ایران و زیمبابوه وارد مرحله جدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختتامیه نشست میاندورهای نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و زیمبابوه اظهار کرد: دو کشور در مسیر استقلال سیاسی و اقتصادی مسیر مشابهی را طی کردهاند و این اشتراک دیدگاه، زمینهای مستحکم برای گسترش همکاریهای همهجانبه سیاسی و اقتصادی فراهم میکند.
وزیر کار با اشاره به دستاوردهای دو روزه مذاکرات فشرده دو کشور، بر تهاتر کالا به کالا به عنوان یکی از مؤثرترین و عملیاتیترین مسیرهای توسعه روابط تجاری در شرایط فعلی تاکید کرد و افزود: ایران تجربیات موفقی در این حوزه دارد و آماده اجرای این الگو در تعاملات اقتصادی با زیمبابوه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز خرسندی از فضای مثبت حاکم بر مذاکرات، برنامهریزی دقیق برای برگزاری موفق دهمین اجلاس کمیسیون مشترک در سال ۲۰۲۶ را فرصتی مناسب برای تبدیل تفاهمات به قراردادهای اجرایی و عملیاتی شدن پروژههای مشترک در حوزههای کشاورزی، معدن، دارو و سرمایهگذاری دوجانبه دانست.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران که ریاست هیئت ایرانی را در نشست میان دورهای نهمین کمیسیون مشترک بر عهده داشت، در این مراسم اعلام کرد: مذاکرات با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت روابط سیاسی مناسب دو کشور برای توسعه هر چه بیشتر همکاریهای اقتصادی و با رویکرد تدوین برنامههای اقدام مشخص و عملی هدایت شد و خوشبختانه نتایج بهدستآمده کاملاً این جهتگیری را تأیید میکند.
وی در گزارش پایانی نشست افزود: ما به مذاکرهکنندگان در کارگروههای مختلف تأکید کردیم که تمرکز اصلی بر نهایی کردن برنامههای اجرایی با زمانبندی روشن باشد و خروجیهای این دور از گفتوگوها نشاندهنده موفقیت این رویکرد است.
وی مهمترین دستاوردهای این نشست میاندورهای را تشریح کرد و گفت: در حوزه کشاورزی و دامپزشکی، دو طرف بر تأمین واکسن و سرم، انتقال دانش فنی، اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک، تأمین کود شیمیایی، تولید مشترک محصولات فناور در این حوزه، تأمین تجهیزات و ماشینآلات کشاورزی و همچنین تجهیزات آبیاری به توافق رسیدند.
حسینی اضافه کرد: همچنین پیشرفت قابل ملاحظهای در صادرات ماشین آلات کشاورزی به ویژه تراکتور به زیمبابوه حاصل شد که جزئیات آن در یادداشت تفاهمهای دهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی به امضا خواهد رسید.
وی تصریح کرد: در بخش دخانیات، توافقات مهمی برای همکاری مستقیم میان طرفین به دست آمد که این همکاری مستقیم، واسطهها را برای طرفین حذف و منافع قابل توجهی برای هر دو کشور به همراه خواهد داشت.
معاون وزیر کار ادامه داد: در حوزه معدن و زمینشناسی، توافقات مهمی حاصل شد،
وی گفت: در زمینه سرمایهگذاری، جلسات موفق هیئت زیمبابوه با اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت و سازمان همکاری فنی و اقتصادی ایران برگزار شد که نتیجه آن توافق بر ایجاد کمیته مشترک سرمایهگذاری دوجانبه با محوریت سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران بود،
وی تاکید کرد: در حوزه اجتماعی و رفاه، توافقات مناسبی برای همکاری در زمینه انتقال تجارب ایران در حوزههای تأمین اجتماعی، بیمههای اجتماعی، روابط کار، اشتغال مبتنی بر اعتبارات خرد و رفاه اجتماعی حاصل شد
حسینی تشریح کرد: در بخش غذا و دارو نیز تصمیم گرفته شد کارگروههای فنی دوجانبه تشکیل شود تا در زمینه تولید و تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، استانداردسازی محصولات غذایی و همکاری در حوزه داروهای سنتی فعالیت کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت سرعت بخشیدن به عملیاتی شدن توافقات، از توافق حاصله در نشست میان دورهای نهمین کمیسیون مشترک دو کشور برای کنار گذاشتن پیشنهادهایی که بیش از پنج سال معوق شده و عملاً غیرقابل اجرا ارزیابی میشوند، از دستور کار و تمرکز کامل بر اقدامات عملی با بازههای زمانی منطقی و قابلیت اجرای بالا خبر داد.
وی افزود: در چندین حوزهای که گزارش شد، مقرر گردید تا ژانویه ۲۰۲۶ میلادی پیشنهادهای مشخص و اجرایی از سوی دو طرف ارائه شود تا در دهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، اقدامات اجرایی به طور عملیاتی آغاز شود.
حسینی ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای مستمر، برنامههای توافق شده در قالب اقدامات شفافتر، عملیاتیتر و قابل اندازهگیری دنبال شود.
آلبرت رانگنای چیمبیندی، قائممقام وزارت امور خارجه و تجارت بینالملل زیمبابوه در پایان نشست میاندورهای کمیسیون مشترک دو کشور با تأکید بر لزوم توازن میان روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، از تمرکز بر صادرات تجهیزات کشاورزی ایران، تولید مشترک و استفاده از زیمبابوه بهعنوان هاب منطقهای آفریقا تاکید کرد.
چیمبیندی همچنین با اشاره به ایستادگی هر دو کشور در برابر تحریمها، خواستار بهرهگیری زیمبابوه از تجارب ایران در مدیریت تحریمها شد و بازدید هیئت زیمبابوه از کارخانه نوآوری آزادی را «بسیار الهامبخش» توصیف کرد.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی دو کشور و بهویژه شرکتهای دانشبنیان ایرانی میتوانند موتور محرک واقعی روابط اقتصادی باشند و زیمبابوه آماده فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور فعالتر سرمایهگذاران و صادرکنندگان ایرانی در بازار این کشور و منطقه جنوب آفریقا است.
نظر شما