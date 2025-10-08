به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفزاده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک روسای مراکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان های تابعه وزارت کار بر ضرورت تحول دیجیتال و همافزایی و هماهنگی در زنجیره ارزش برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تأکید و چالشها، فرصتها و راهکارهای عملیاتی این حوزه را تشریح کرد.
وی با استناد به ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه کشور گفت: این ماده قانونی، چارچوب مشخصی برای دستگاههای اجرایی در جهت حرکت به سوی تحول دیجیتال، هوشمندسازی و نوآوری ارائه کرده است.
وی اضافه کرد: تجمیع مأموریتها و ساختارهای مشابه از جمله مراکز فناوری اطلاعات و واحدهای نوسازی و تحول اداری در قالب سازمان نوآوری، هوشمندسازی و تحول دیجیتال، گامی اساسی برای افزایش کارایی، کاهش هزینهها و بهرهگیری بهینه از منابع موجود در همه وزارتخانهها خواهد بود.
یوسفزاده با بیان اینکه باید از رویکردهای انحصاری به سمت اکوسیستم رقابتی حرکت کنیم، اضافه کرد: اکوسیستم رقابتی موجب نوآوری میشود و وزارتخانه به جای مدیریت مستقیم سامانهها نقش تنظیمگر، ناظر و مالک دادهها را بر عهده خواهد داشت.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در اختیار داشتن زنجیره ارزش گستردهای شامل بیش از ۷۳۰ شرکت، صندوق و سازمان از ظرفیت بینظیر وزارتخانه برای ایجاد زیرساختهای مشترک نظیر مراکز داده (دیتاسنتر) برخوردار است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون تاکید کرد: در شرایط کنونی، بسیاری از مجموعهها بهصورت جداگانه به دنبال تأمین زیرساختهای خود هستند، در حالی که سرمایهگذاری مشترک و هماهنگ میتواند هزینههای موازی را بهطور چشمگیری کاهش دهد .
وی به اهمیت اقتصاد دیجیتال در آینده اقتصادی اشاره کرد و گفت: بر اساس اسناد بینالمللی، از سال ۲۰۳۵ میلادی تمایز بین اقتصاد دیجیتال و اقتصاد سنتی عملاً از بین خواهد رفت و کسبوکارهایی که نتوانند از ابزارهای دیجیتال بهره ببرند، در اقتصاد آینده جایگاهی نخواهند داشت.
یوسفزاده گفت: ایران در لایههای مختلف اقتصاد دیجیتال، بهویژه در بخش اقتصاد پلتفرمی از ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار است؛ با این حال، چالشهایی نظیر تحریمها و محدودیتهای مالی و غیره مانع از توسعه بینالمللی این ظرفیتها شده است. تقویت زیرساختهای مشترک و همکاری بینسازمانی و حتی منطقه ای میتواند این موانع را به حداقل برساند.
وی با اشاره به پروژههای پیشران وزارتخانه و سازمانهای تابعه به چالشهای موجود در حوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه، اظهار کرد: تعدد سامانهها، هزینههای بالای توسعه و نگهداری نرمافزارها و زیرساختها و عدم یکپارچگی پایگاههای داده، از جمله مشکلات یا موانعی است که باید با استفاده از روشها و فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و یکپارچهسازی سیستمها برطرف شود.
یوسفزاده تاکید کرد: این اقدامات نهتنها بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه به ارائه خدمات شفافتر و سریعتر به ذینفعان، بهویژه جامعه کارگری و بازنشستگان و ذینفعان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر خواهد شد.
وی به نقش وزارت کار در حوزه بیمه و سلامت هم اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در اختیار داشتن سازمانهایی نظیر تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، نقش کلیدی در نظام بیمهای کشور ایفا میکند. ایجاد اپراتورهای یا کارگزاران سلامت و بیمه، مطابق با مصوبات کشور، میتواند به بهبود خدمات و کاهش هزینهها کمک کند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون با دعوت از مجموعههای همکار برای مشارکت فعالتر، تأکید کرد: تحول دیجیتال نهتنها یک الزام قانونی، بلکه ضرورتی برای تضمین آینده اقتصادی کشور و ارتقای خدمات به ذینفعان است.
این نشست با بحث و تبادلنظر در خصوص راهکارهای عملیاتی برای پیشبرد اهداف تحول دیجیتال، کاهش موازیکاریها، تقویت زیرساختهای مشترک و نقش آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به پایان رسید.
