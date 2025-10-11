  1. اقتصاد
اولین عرضه فوب متانول ایران در بورس انرژی

برای نخستین‌بار ۲۰ هزار تن متانول را با نرخ پایه ۲۱۰ دلار در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه شد که ارزش معامله ۴.۲ میلیون دلار و تحویل فوب عسلویه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بورس انرژی ایران اعلام کرد شرکت صنایع پتروشیمی سبلان برای نخستین‌بار ۲۰ هزار تن فرآورده متانول را با نرخ پایه ۲۱۰ دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی عرضه کرد. این عرضه در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته و با شرایط تحویل فوب عسلویه انجام شد.

در این عرضه، اظهار گمرکی بر عهده پتروشیمی سبلان بود و ارزش کل معامله به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رسید. بخش عمده فروش متانول ایران معمولاً به‌صورت تحویل در بنادر چین انجام می‌شود و این عرضه نخستین معامله با تحویل مستقیم از بندر عسلویه محسوب می‌شود.

ایران دومین تولیدکننده بزرگ متانول در جهان است و سالانه حدود ۱۴ میلیون تن از این محصول را تولید می‌کند. از این میزان حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تن در داخل کشور مصرف شده و بقیه عمدتاً از طریق شرایط تحویل فوب (FOB) یا سی‌اف‌آر (CFR) به بازار چین صادر می‌شود. چین نیز بزرگ‌ترین واردکننده متانول ایران به‌شمار می‌رود.

بورس انرژی ایران در سال‌های اخیر بستری برای عرضه فرآورده‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها و توسعه صادرات فراهم کرده است. متانول یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی پتروشیمی ایران است که عمدتاً به مقصد چین صادر می‌شود و عرضه آن در بورس انرژی، گامی در جهت توسعه بازار و متنوع‌سازی روش‌های فروش به‌شمار می‌رود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

