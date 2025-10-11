مل گیبسون به دنبال یک عیسی جدید است؛ بازیگر فیلم قبلی پیر شده!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، خبر بسیار غافلگیرکننده‌ای درباره دنباله «مصائب مسیح» مل گیبسون منتشر شده مبنی بر این که جیم کاویزل در این پروژه حضور نخواهد داشت و گیبسون به دنبال یک عیسی جدید است!

یک منبع آگاه از این پروژه به نیویورک پست گفته گروه سازنده در حال حاضر در رم در حال ملاقات با بازیگران دیگر هستند.

منبع دیگری گفت از آنجا که باید کار دیجیتالی زیادی روی بازیگر اصلی انجام می‌شد، آنها در پی یافتن بازیگر جدید برآمدند.

کاویزل ۵۷ ساله قرار بود برای به تصویر کشیدن عیسی در سن ۳۳ سالگی، جوان‌سازی دیجیتالی شود. دنباله فیلم درست پس از پایان فیلم اصلی که ۲۱ سال پیش اکران شد، اتفاق می‌افتد و این امر نشان می‌دهد پر کردن این فاصله سخت بود.

همین چند ماه پیش، گیبسون هیچ نگرانی از این که کاویزل از فیلم اول ۲۰ سال پیرتر شده نداشت و گفته بود: من راه‌هایی برای کنار آمدن با این موضوع دارم، چون می‌دانید، ۲۰ سال گذشته ولی از نظر داستان ۳ روزگذشته و بنابراین مشکلات خاص خودش را دارد که فکر می‌کنم بتوانم آنها را حل کنم.

برای ایفای این نقش و آماده شدن برای آن، کاویزل روزه می‌گرفت، دعا می‌خواند و به فکر دریافت عشای ربانی روزانه در حین فیلمبرداری بود. او همچنین در حال خواندن «نامه‌های پیچ‌دار» بود، کاوش طنزآمیز لوئیس درباره جنگ معنوی از دیدگاه یک دیو ارشد که یک دیو جوان‌تر را راهنمایی می‌کند.

کاویزل گفته بود که این کتاب به او کمک کرد تا تأثیر ظریف شر را درک کند و بتواند تصویری عمیق‌تر ارائه کند. او گفت: من گوسفند نیستم. گرگی بودم که تغییر کرده است.

قرار بود فیلمبرداری فیلم جدید گیبسون همین ماه در رم آغاز شود و اکنون کاملاً نمی‌توان مطمئن بود که آیا وی به آن تاریخ خواهد رسید یا خیر. شرکت لاینزگیت اعلام کرده بود که «رستاخیز مسیح» در ۲ بخش اکران خواهد شد. بخش اول قرار است در ۲۶ مارس ۲۰۲۷ (جمعه خوب) اکران شود و بخش دوم دقیقاً ۴۰ روز بعد، پنجشنبه ۶ مه ۲۰۲۷ (روز عروج) اکران خواهد شد.

این فیلم دنباله فیلم جنجالی و بسیار موفق گیبسون در سال ۲۰۰۴ با عنوان «مصائب مسیح» است که با بودجه اندک ۳۰ میلیون دلاری، ۶۱۲ میلیون دلار فروش داشت و آن را به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های مستقل تاریخ تبدیل کرد. تا همین اواخر، این فیلم همچنین پرفروش‌ترین فیلم با درجه سنی R در تمام دوران بود.

گیبسون بارها فیلمبرداری «رستاخیز» را به تعویق انداخت؛ ابتدا قرار بود این فیلم سال ۲۰۲۳ ساخته شود بعد شد ۲۰۲۴ و اکنون ۲۰۲۵. برای ساخت دنباله فیلم پرفروشش، گیبسون تقریبا ۲ دهه است که در حال کار است.