حضور معاون امور بانوان رئیس جمهور در کمیته ملی پارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور امروز (شنبه ۱۹ مهر) و همزمان با دومین روز از هفته پارالمپیک در محل کمیته ملی پارالمپیک حاضر شد تا نشستی با زنان مدال آور این مجموعه داشته باشد.

وی با استقبال غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، فریبا محمدیان معاون‌بانوان وزارت ورزش و مریم کاظمی پور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در محل برنامه حاضر شد.

ساره جوانمردی، اعظم خدایاری، زهرا رحیمی، هاجر صفرزاده، ملیحه صفایی، هاشمیه متقیان و دختر مرحوم شیرمحمدی از حاضران در این نشست هستند. زهرا نعمتی به دلیل حضور در خارج از کشور از غایبان نشست است.

