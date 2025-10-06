به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، این گردهمایی با حضور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، پولادگر و کاظمی‌پور نواب رئیس، صمیمی دبیرکل کمیته، حجت‌الاسلام فتاحی مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران، حجت‌الاسلام سرابیار مسئول ستاد نماز جمعه تهران، حجت‌الاسلام علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، فاطمه جلالی مدیرامور فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک و جمعی از ائمه جمعه شهرستان‌های استان تهران در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.



در این نشست، کارگری با اشاره به نقش تأثیرگذار ورزش در جامعه، بر ضرورت معرفی ورزشکاران دارای معلولیت و قهرمانان پارالمپیکی به‌عنوان الگوهای الهام‌بخش برای جوانان و آحاد جامعه تأکید کرد.



رئیس کمیته ملی پارالمپیک ضمن قدردانی از حضور ائمه جمعه در این رویداد گفت:«ورزش پارالمپیکی پیوندی عمیق با مسائل اجتماعی دارد. موفقیت‌های قهرمانانی همچون زنده‌یاد سیامند رحمان، ساره جوانمردی، زهرا نعمتی، تیم ملی والیبال نشسته ایران، انتخاب کشورمان به عنوان برترین کشور پارالمپیکی در توسعه ورزش زنان، و نمونه‌های فراوان دیگر، همگی نشان‌دهنده تأثیر ارزشمند ورزش در زندگی افراد دارای معلولیت است. ما با همکاری و همدلی می‌توانیم در جهت شناساندن ظرفیت‌های این حوزه به جامعه گام برداریم.



در ادامه، حجت‌الاسلام فتاحی مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران، با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در شهرها و شهرستان‌های مختلف گفت: ما همواره از موفقیت‌های قهرمانان پارالمپیکی خاطرات ارزشمندی داریم و به توانمندی‌های آنان افتخار می‌کنیم. همکاری اخیر میان شورای سیاستگذاری و کمیته ملی پارالمپیک، زمینه‌ساز همراهی مؤثرتر ما در انعکاس این دستاوردها خواهد بود.



همچنین حجت‌الاسلام سرابیار مسئول ستاد نماز جمعه تهران با قدردانی از برگزاری نخستین رویداد ورزشی در نماز جمعه تهران به مناسبت روز ملی و هفته پارالمپیک اظهار داشت:این موفقیت‌ها باید روایت شوند. نماز جمعه، سفره امام زمان (عج) است؛ سرشار از رحمت، برکت و معنویت. ما از حضور خانواده پارالمپیک و ورزشکاران در این برنامه استقبال می‌کنیم.

در پایان این گردهمایی، مقرر شد ائمه جمعه سراسر کشور در نمازهای جمعه روزهای ۱۸ و ۲۵ مهرماه، به موضوعات مرتبط با جنبش پارالمپیک ایران و ترویج ارزش‌های آن بپردازند.