کارگری در کنفرانس IPC: یک روز به نام روز جهانی پارالمپیک نامگذاری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس و مجمع عمومی کمیته بین المللی پارالمپیک این روزها در سئول پایتخت کره جنوبی در حال برگزاری است. غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک برای شرکت در کنفرانس و مجمع عمومی کمیته بین المللی پارالمپیک به سئول سفر کرده است.

کارگری به عنوان رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران و همچنین مشاور ویژه رئیس کمیته پارالمپیک آسیا، طی روزهای دوم و سوم مهر ماه در کنفرانس IPC و طی روزهای چهارم و پنجم مهرماه در مجمع عمومی حضور می یابد.

در اولین روز از کنفرانس IPC، کارگری در پنل تخصصی توسعه ورزش پارالمپیک که با حضور روسای کمیته های ملی پارالمپیک پرو، تونس و نیز نمایندگان فدراسیون جهانی تکواندو و نیز سازمان World ability sport برگزار شد، شرکت کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت.

محوریت صحبت های کارگری در خصوص تاریخچه برگزاری روز ملی پارالمپیک در ایران، رویکرد کمیته ملی پارالمپیک در خصوص این روز، دستاوردهای حاصله از برگزاری ادوار مختلف روز ملی و هفته پارالمپیک و نیز برنامه های در نظر گرفته شده برای برگزاری روز ملی و هفته پارالمپیک سال جاری، بود.

همچنین وی در پایان پیشنهاد تعیین یک روز به نام «روز جهانی پارالمپیک» همانند «روز جهانی المپیک» را مطرح کرد.

در دومین و آخرین روز از مجمع عمومی کمیته بین المللی پارالمپیک انتخابات به منظور تعیین رییس، نواب رئیس و اعضای هیات رئیسه کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار خواهد شد.