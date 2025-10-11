غفور کارگری: تلاش داریم نفرات بیشتری وارد ورزش پارالمپیکی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غفور کارگری در نشستی که با حضور زهرا بهروز آذر معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور امروز (شنبه ۱۹ مهر) در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، ضمن تبریک هفته پارالمپیک گفت: این نشست می تواند فرصتی برای تجلیل از قهرمانانی باشد که در اوج مشکلات به بلندترین قله های جهان رسیدند، در این هفته برنامه های متنوعی داریم و تلاش داریم نفرات بیشتری وارد ورزش پارالمپیک شوند.

وی تاکید کرد: معاون رئیس جمهور با وجود مشغله های کاری در این نشست حاضر شدند که از این حیث از ایشان تشکر می کنیم.

کارکری تاکید کرد: تمام کسانی که در این نشست حضور دارند از مدال آوران ورزش پارالمپیک در رقابت های مختلف هستند. الحق دختران ما شایسته توجه بیشتری هستند، کارهایی که آنها انجام می دهند عمدتا منحصر به فرد است.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک به مدال طلای عطیه سادات حسینی در پاراوزنه برداری که برای نخستین بار به دست آمد، اشاره داشت و یادآور شد: این کار فوق العاده بود که برای نخستین بار در تاریخ پاراوزنه برداری جهان به دست آمد.