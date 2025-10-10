وزارت ورزش هفته پارالمپیک را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، متن پیام تبریک هفته پارالمپیک به شرح زیر است:
هفته پارالمپیک، یادآور ارادهای است که بر محدودیتها غلبه میکند و از توان روح، قدرتی میسازد که مرزهای جسم را درمینوردد.
ورزشکاران جانباز، روشندل و توانیاب ما، با گامهایی استوار و ایمانی عمیق، معنای تازهای از شکوه انسان و عظمت تلاش را به نمایش گذاشتهاند. آنان نه تنها قهرمانان میدانهای ورزشی، بلکه قهرمانان امید، صبر و اراده در جامعهاند.
وزارت ورزش و جوانان با گرامیداشت این هفتهی پرافتخار، از تلاشهای ارزشمند، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون جانبازان و توانیابان، فدراسیون نابینایان و کمبینایان تقدیر میکند و از تمامی قهرمانانی که پرچم افتخار ایران را در میادین جهانی به اهتزاز درمیآورند، صمیمانه سپاسگزار است.
امیدواریم همت این عزیزان، فرهنگ اراده، امید و باور به توانایی، بیش از پیش در پیکره جامعهی ایرانی جاری شود.
