۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

صدرنشینی تیم تپانچه بانوان چهارمحال و بختیاری در لیگ دسته یک کشور

شهرکرد-تیم تپانچه بانوان چهارمحال و بختیاری صدرنشین هفته دوم مسابقات لیگ دسته یک کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ دسته یک تپانچه بانوان روز جمعه ۱۸ مهر ماه در تهران برگزار شد.

در پایان دور مقدماتی هفته دوم لیگ دسته یک تپانچه بانوان که به میزبانی هیات چهارمحال و بختیاری در تهران برگزار شد، نماسازان و هیات چهارمحال و بختیاری به ترتیب برابر تکین و هیات خراسان شمالی به پیروزی رسیدند، هیات کردستان از سد باشگاه تیگرا گذشت و هیان کرمان برابر هیات همدان پیروز شد.

نتایج فینال هفته دوم لیگ برتر تپانچه بانوان به شرح زیر است:

تکین ۱۶- ۱۴ نماسازان
هیات چهارمحال و بختیاری ۱۶- ۱۰ هیات خراسان شمالی
هیات کردستان ۱۷- ۵ باشگاه تیگرا
هیات همدان ۱۶- ۶ هیات کرمان

