به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی با انتقاد از تأخیر طولانی در بهروزرسانی طرح جامع شهر یزد، گفت: بارها از دستگاه مربوطه خواستیم گزارشی از وضعیت طرح جامع ارائه شود یا مشاور طرح مربوطه در صحن شورا حضور پیدا کند اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردهایم لذا ضروری است هرچه سریعتر تعیینتکلیف این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت این طرح در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهر یزد بر اساس طرح جامع قبلی اداره میشود و لازم است هرچه سریعتر طرح جدید تدوین و اجرا شود. راه و شهرسازی نباید نسبت به این امر مهم بیتوجه باشد.
رئیس شورای شهر همچنین به نشست مشترک شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای کشور در تهران اشاره و اظهار کرد: موضوع حریم و محدوده شهر و تغییراتی که در شهر تهران و مراکز استانها اتفاق میافتد، مشکلی بود که مطرح و مقرر شد مجلس نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.
وی اضافه کرد: در همین راستا، طرحی با امضای ۱۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تهیه شده که بر اساس آن، هرگونه جابجایی در محدودههای شهری باید با استعلام رسمی از شهرداریها انجام شود.
سیفی در پایان گفت: مسائل و مشکلات مرتبط با شهر یزد نیز در مجمع تهران مطرح و بخشی از آن در صورتجلسه پایانی درج شد که امیدواریم با پیگیری این درخواستها، بخش زیادی از مشکلات شهر یزد و سایر شهرها برطرف شود.
