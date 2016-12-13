راه اندازی خط جدید تولید صافی دیالیز/۶میلیون یورو صرفه جویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی عبدوس در حاشیه بازدید وزیر رفاه از شرکت تجهیزات پزشکی سها(۱)، اظهارداشت: فلسفه خدمات جمعیت هلال احمر بر این اصل استوار است که همیشه خط کش حسابداری و مالی در ارائه خدمات به مردم قرار نداده و به عنوان بازو و معین نظام سلامت و بیمه ها در کشور، فعالیت می کند.

وی با اشاره به اهداف اقتصاد مقاومتی، گفت: در همین راستا، بزودی خط تولید «هالوفایبر» در شرکت تجهیزات پزشکی سها راه اندازی می شود.

عبدوس در توضیح تولید هالوفایبر، افزود: رشته هایی است که در ساخت صافی دیالیز استفاده می شود و تکنولوژی بالایی دارد.

وی با اشاره به مذاکرات سازمان تدارکات پزشکی با کشور آلمان برای انتقال تکنولوژی تولید این محصول در شرکت سها، گفت: یکی از امتیازهای این مذاکره این بوده که از صفر تا صد این محصول در شرکت سها تولید شود.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه با تولید هالوفایبر در کشور، امکان صادرات آن به کشورهای منطقه خاورمیانه و حتی سایر کشورهای دنیا فراهم می شود، افزود: تکنولوژی ساخت این محصول در هیچ کدام از کشورهای خاورمیانه وجود ندارد و ما می توانیم از این فرصت به عنوان یک موقعیت برای صادرات این محصول استفاده کنیم.

عبدوس همچنین اظهارداشت: هالوفایبر در صنعت خون و پلاسما نیز کاربرد دارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تولید این محصول در داخل چه میزان صرفه جویی ارزی خواهد داشت، افزود: تقریبا سالی ۶ میلیون یورو برای شرکت سها هلال و برای کشور در حدود ۲۰ میلیون یورو ارز بری داشته است.

عبدوس در ادامه به راه اندازی خط جدید تولید صافی دیالیز در شرکت سها اشاره کرد و گفت: تقریبا ۴۰ درصد نیاز کشور به صافی دیالیز توسط شرکت سها تامین می شود که امیدواریم با راه اندازی خط جدید تولید این محصول، سهم خودمان از تامین نیاز کشورمان را بالا ببریم.

به گفته مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر، سالانه ۴ میلیون صافی دیالیز در کشور نیاز است که ۱.۵ میلیون صافی توسط شرکت سها تامین می شود.