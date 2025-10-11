زندیه وکیلی: ۲۰ درصد از ظرفیت خورشیدی کشور در استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی پیش از ظهر شنبه در آئین آغاز بهرهبرداری و عملیات اجرایی نیروگاههای خورشیدی کشور با مجموع ظرفیت ۶۵۰ مگاوات که بهصورت برخط و با حضور رئیسجمهور برگزار شد، اظهار کرد: استان مرکزی در مسیر تحقق اهداف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، گامهای بلندی برداشته و در زمره استانهای پیشرو کشور قرار گرفته است.
استاندار مرکزی با اشاره به اینکه تولید پنجهزار مگاوات برق در این استان هدفگذاری شده است، افزود: از این میزان، ۵۰۰ مگاوات برای سال جاری پیشبینی شده که بخش قابل توجهی از آن تاکنون به مرحله اجرا رسیده است.
زندیه وکیلی ادامه داد: پیش از این، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه در استان ۲۱۷ مگاوات بود و امروز با دستور رئیسجمهور، ۲۳ مگاوات دیگر نیز به مدار تولید پیوست تا مجموع ظرفیت فعال این نیروگاهها به ۲۴۰ مگاوات برسد.
وی با اشاره به اینکه استان مرکزی حدود ۲۰ درصد از کل ظرفیت نیروگاههای خورشیدی بهرهبرداریشده کشور را در اختیار دارد، گفت: این آمار نشاندهنده جایگاه برجسته استان در عرصه توسعه انرژیهای پاک است که بخش مهمی از سیاستهای کلان دولت در حوزه انرژی تجدیدپذیر در این استان به ثمر نشسته است.
استاندار مرکزی با اشاره به استقبال بخش خصوصی از سرمایهگذاری در این بخش افزود: تاکنون برای پنجهزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این استان مجوز صادر شده و زمینهای مربوطه نیز به سرمایهگذاران تحویل داده شده است.
وی افزود: از این میزان، عملیات اجرایی سههزار مگاوات آغاز شده که نشاندهنده سهم حدود ۵۰ درصدی استان مرکزی از مجوزهای صادره کشور در این حوزه است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی خود را متعهد میداند تا در هر مرحله از افتتاح طرحهای ملی حوزه نیرو، سهمی از پروژههای استانی را نیز به بهرهبرداری برساند.
استاندار مرکزی ادامه داد: تاکنون در تمامی آئینهای ملی بهرهبرداری از طرحهای نیروگاهی، بخشی از ظرفیتهای جدید استان نیز همزمان وارد مدار تولید شده است.
وی همچنین با اشاره به بهرهبرداری از چند طرح مهم زیرمجموعه برق منطقهای باختر گفت: امروز از بزرگترین مجموعه اداری حوزه برق منطقهای باختر نیز رونمایی شد که به نمایندگی از چند طرح بخش خصوصی در زمینه توسعه زیرساختهای برق و انرژی به بهرهبرداری رسید.
وی با تأکید بر اهمیت گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در کاهش آلایندگیها و پایداری شبکه برق کشور، افزود: استان مرکزی با بهرهمندی از موقعیت جغرافیایی مناسب، تابش مطلوب خورشید و حضور سرمایهگذاران توانمند، میتواند به یکی از قطبهای اصلی تولید انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود.
