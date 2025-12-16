استاندار مرکزی: آلودگی هوای مرکزی با تولید انرژی‌ تجدیدپذیر رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر سه شنبه در نشست خبری سخنگوی دولت با اصحاب رسانه در استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی با داشتن تنوع بینظیر در تولیدات صنعتی و کشاورزی، بهعنوان یکی از استانهای پیشگام کشور شناخته میشود.
وی افزود: استان مرکزی در تولید گندم سه برابر نیاز خود و در تولید گوشت قرمز، دام سبک و سنگین، تخممرغ و مرغ دو برابر نیاز خود تولید دارد و در تولید پسته جزو چهار استان صادراتی برتر کشور است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در سال گذشته، استان مرکزی ۱۰ میلیارد دلار کالا از طریق گمرکات استان صادر کرد که این میزان فقط مربوط به صادرات از گمرکات استان بوده و صادرات از سایر گمرکات کشور را شامل نمیشود.
وی ادامه داد: استان مرکزی در سالهای اخیر با چالشهایی نظیر تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن بهویژه در حوزه انرژی و آب مواجه بوده است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: در حالی که ۸۵ درصد برق مصرفی استان مرکزی در بخش صنعتی است استان تهران تنها ۳۳ درصد برق خود را در بخش خانگی مصرف میکند که این امر، فشار زیادی به صنعت استان وارد کرده است.
وی افزود: استان مرکزی در سالهای اخیر با خشکسالیهای مداوم و بیسابقه در ۶۰ سال گذشته مواجه بوده است و کاهش شدید منابع آبی، بهویژه در دو سد تأمینکننده ۷۰ درصد آب شرب استان، چالشی بزرگ بهشمار میآید.
زندیه وکیلی گفت: برای مدیریت منابع آبی، اقداماتی همچون لایروبی سرشاخههای سدها و سه برابر کردن دبی ورودی به سدها انجام شد و برنامههای صرفهجویی و استفاده از پساب در دستور کار قرار گرفت تا از قطعی آب در استان جلوگیری شود.
وی ادامه داد: پروژه خط انتقال آب از سد کوچکری به ساوه در حال تکمیل است، ضمن اینکه سال گذشته ۳۵ کیلومتر از این خط اجرایی شد و پیشبینی میشود تا یک سال آینده بهطور کامل به بهرهبرداری برسد.
برنامه ۵۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی در استان مرکزی با همکاری دولت و بخش خصوصی اجرایی شد
استاندار مرکزی گفت: به دلیل ناترازی شدید در تولید و مصرف انرژی، مشکلاتی بهوجود آمد که عمدتاً ناشی از تحریمها و محدودیتهای موجود بود، با این حال، دولت با برنامهریزیهای دقیق توانست تا حد زیادی این مشکلات را کاهش دهد.
وی افزود: زمستان گذشته بهدلیل ناترازی انرژی، صنایع با محدودیت مواجه شدند که امسال با تدابیر جدید، این مشکلات رفع شد و از قطع گاز جلوگیری شد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: اولویت دولت، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی است که در این راستا، برنامهای جامع برای تولید انرژی خورشیدی در ۱۲ شهرستان استان مرکزی با ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات در سال اول طراحی و اجرایی شد.
وی ادامه داد: تا کنون ۴۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی تولید شده است که نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: استان مرکزی پیشتاز تولید انرژی خورشیدی در کشور است و امیدواریم با ادامه این روند به یکی از قطبهای تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور تبدیل شود.
استان مرکزی با بیش از ۶۲۰۰ شهید، همواره در مسیر توسعه و اقتدار کشور گام برداشته است
استاندار مرکزی گفت: استان مرکزی با تقدیم بیش از ۶۲۰۰ شهید در عرصههای مختلف، همواره در مسیر توسعه و اقتدار جمهوری اسلامی ایران گام برداشته است.
وی افزود: بیش از ۳۵ شهید از استان مرکزی در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، که اغلب آنها جوان و متأهل بودند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی با پشتوانه عظیم این شهدا همواره در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار دارد.
وی ادامه داد: استان مرکزی با بهرهگیری از ظرفیتهای صنعتی و منابع انسانی خود، به یکی از قطبهای صنعتی کشور تبدیل شده است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: تلاشهای مستمر در زمینههای حفظ منابع آبی، توسعه حمل و نقل پایدار و حمایت از تولیدکنندگان همچنان ادامه دارد.
وی افزود: استان مرکزی به عنوان یکی از مراکز صنعتی و اقتصادی کشور، با پشتوانه معنوی شهدای گرانقدر، به مسیر توسعه و اقتدار خود ادامه خواهد داد و این تلاشها در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و خدمت به مردم استان ادامه خواهد یافت.
استان مرکزی پیشتاز در استفاده از اتوبوسهای برقی
استاندار مرکزی گفت: استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور، در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و بهویژه استفاده از اتوبوسهای برقی پیشتاز بوده است.
وی افزود: مرکزی به عنوان نخستین شهر ایران، با تشویقهای انجامشده اتوبوسهای برقی را به عنوان گزینهای مؤثر در حمل و نقل عمومی به کار گرفته است و در حال حاضر، نیمی از ناوگان اتوبوسهای عمومی استان به این تکنولوژی پیشرفته مجهز شدهاند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: این تغییرات نه تنها در راستای کاهش آلودگیهای محیطی بلکه در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم استان است.
وی ادامه داد: امید است با حمایتهای دولتی، به ویژه در تأمین خودروهای برقی، حمل و نقل عمومی استان به سطح بالاتری ارتقا یابد.
زندیه وکیلی تاکید کرد: در این راستا، اراک به عنوان پایلوت این پروژه معرفی شده و تعداد زیادی جایگاه شارژ اتوبوسهای برقی در سطح شهر احداث خواهد شد.
مشکلات کارگری به کمترین میزان در دو دهه گذشته رسید
استاندار مرکزی بر اهمیت صنعت و تولید در این استان تأکید کرد و گفت: استان مرکزی یک استان صنعتی است و با چالشهای اقتصادی زیادی روبهرو است.
وی افزود: مشکلات اقتصادی، شوکهایی را به واحدهای صنعتی وارد کرده که تأثیرات آن را میتوان در کاهش اشتغال و تولید مشاهده کرد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات کارگری به کمترین میزان خود در دو دهه گذشته رسیده است و تعطیلی واحدهای صنعتی نیز به حداقل رسیده است.
وی ادامه داد: صنعتگران استان مرکزی با وجود چالشهای اقتصادی و تغییرات ارزی در تلاشند تا تولید کشور را ادامه دهند.
زندیه وکیلی تأکید کرد: استان مرکزی به عنوان یکی از اصلیترین قطبهای صنعتی کشور، در تلاش است تا در شرایط اقتصادی دشوار، به رشد و توسعه خود ادامه داده و الگویی برای سایر استانها در حوزه صنعت و تولید باشد.
تخصیص ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت کمسوز برای کاهش آلایندگی نیروگاههای مرکزی
استاندار مرکزی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی آلایندگی در استان، تخصیص سوخت کمگوگرد مازاد، برای نیروگاههای استان مورد تاکید است.
وی افزود: اگر سوخت مازاد کم گوگرد تحویل داده شود، مشکل آلودگی کاهش خواهد یافت.
زندیه وکیلی تصریح کرد: با توجه به اهمیت استفاده از سوخت کمگوگرد در نیروگاهها، تخصیص ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت کمگوگرد مازاد به نیروگاههای شازند مورد تاکید است.
وی افزود: برای اولین بار در تاریخ، به دنبال پیگیریهای سال گذشته، سوخت مورد نیاز نیروگاهها از پالایشگاه شازند تأمین شده است.
استاندار مرکزی گفت: این سوخت به مدت ۲۰ سال تولید میشود اما بهواسطه پیگیریهای صورت گرفته برای اولین بار به نیروگاههای استان اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: اگرچه اگزوزهای نیروگاهها مطابق با استانداردهای بینالمللی است اما در حضور سایر آلایندهها در هوا، این آلایندگیها همچنان میتوانند بر سلامت مردم تأثیر منفی داشته باشند.
زندیه وکیلی گفت: تنها به تأمین سوخت کمسوز یا انرژی خورشیدی برای کاهش آلایندگیها بسنده نخواهیم کرد و به اقدامات جامعتری همچون تأمین انرژی پایدار و کاهش همزمان آلایندگیها نیاز داریم.
