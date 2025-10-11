https://mehrnews.com/x39gPH ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰ کد خبر 6619100 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰ بسته خبری نوزدهم مهرماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری نوزدهم مهرماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 20 MB کد خبر 6619100 کپی شد مطالب مرتبط زندیه وکیلی: ۲۰ درصد از ظرفیت خورشیدی کشور در استان مرکزی است استان مرکزی در آستانه تبدیل شدن به قطب انرژی تجدیدپذیر کشور است برگزاری دوره آموزشی قاضی مدرسه در شهرستان فراهان بسته خبری نوزدهم مهرماه خبرگزاری مهر کردستان برچسبها بسته خبری استان مرکزی انرژی خورشیدی امنیت اجتماعی
