استان مرکزی در آستانه تبدیل شدن به قطب انرژی تجدیدپذیر کشور است

به گزارش خبرنگارمهر،مهدی زندیه‌وکیلی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح دو نیروگاه خورشیدی در زرندیه با ظرفیت مجموع ۱۴ مگاوات، گفت: استان مرکزی در سه سال آینده در مسیر دستیابی به ظرفیت تولید پنج‌هزار مگاوات برق خورشیدی قرار دارد و این هدف بر اساس برنامه‌ریزی مشخص در حال پیگیری است.

استاندار مرکزی افزود: در ابتدای مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید برق خورشیدی در استان تنها ۶ مگاوات بود اما اکنون به ۲۱۷ مگاوات رسیده است، با بهره‌برداری از پروژه‌های تازه، این ظرفیت به ۲۳۱ مگاوات افزایش یافته و تا پایان سال به ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.

زندیه‌وکیلی افزود: با ورود این میزان تولید به شبکه، بخش زیادی از ناترازی انرژی در استان برطرف می‌شود و انتظار می‌رود در سال آینده دیگر شاهد کمبود برق در استان نباشیم.

وی ادامه داد: برای سال آینده تولید یک هزار و ۸۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در دستور کار است و تا سال ۱۴۰۶ ظرفیت استان به ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات خواهد رسید،با تحقق این اهداف، استان مرکزی نه‌تنها مشکل ناترازی انرژی را پشت سر می‌گذارد بلکه به یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تبدیل خواهد شد.

استاندار مرکزی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه این استان گفت: شرایط آب‌وهوایی، زاویه مناسب تابش آفتاب و تعداد زیاد روزهای آفتابی، زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی فراهم کرده است.

زندیه وکیلی افزود: ظرفیت اتصال استان به شبکه سراسری تا ۷ هزار مگاوات می‌رسد، در حالی که در بسیاری از استان‌های بزرگ‌تر این عدد حداکثر دو هزار مگاوات است،همین موضوع در کنار نزدیکی به تهران، باعث کاهش هزینه انتقال و افت انرژی می‌شود.

وی ادامه داد- تاکنون مجوز احداث بیش از ۵۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده و سرمایه‌گذاران نیز برای اجرای پروژه‌هایی با ظرفیت بیش از ۱۲ هزار مگاوات دیگر اعلام آمادگی کرده‌اند.

استاندار مرکزی تأکید کرد: احداث نیروگاه‌های خورشیدی نه‌تنها به تأمین پایدار انرژی کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید دارد و اهمیت آن کمتر از فعالیت‌های جهادی در عرصه‌های دیگر نیست.

زندیه وکیلی از توقف کامل قطعی برق در استان از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: این اقدام زودتر از سایر استان‌ها انجام شد و برنامه‌ریزی شده تا در زمستان نیز محدودیت‌های انرژی به حداقل برسد.

وی افزود: مجموعه این اقدامات، مسیر تبدیل استان مرکزی به قطب انرژی تجدیدپذیر کشور را هموار کرده و گام بلندی در جهت تأمین پایدار انرژی برای سال‌های آینده به شمار می‌رود.