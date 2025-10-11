به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه رویان، پنجمین سمینار ملی فناوریهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی که پیشتر قرار بود در خردادماه برگزار شود، اکنون با هدف گسترش دانش و تبادل تجارب در حوزه فناوریهای نوین جایگزین حیوانات آزمایشگاهی، در تاریخ ۱۴ و ۱۵ آبانماه میزبان اساتید، پژوهشگران و علاقهمندان این حوزه خواهد بود.
این سمینار ملی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پژوهشگاه رویان، کارگروه اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ به صورت حضوری و با امتیاز بازآموزی در سالن همایشهای بینالمللی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار میشود.
سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی و دکتر امیر امیری یکتا، اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رویان، به ترتیب دبیران علمی و اجرایی این سمینار هستند. از محورهای علمی این رویداد میتوان به روشهای جایگزین مطلق و نسبی در پژوهشهای زیستپزشکی اشاره کرد. مخاطبان اصلی این سمینار، استادان، پژوهشگران، دانشجویان و گروههای آموزشی فعال در حوزههای علوم پزشکی، زیستی، پایه و دامپزشکی هستند.
نشستهای تخصصی این سمینار به محورهای زیر اختصاص دارد:
تبیین مبانی کاربرد روشهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش و آموزش
روشهای in silico جایگزینی نوین برای آزمایشهای حیوانی در پژوهشهای زیستپزشکی
از مدلهای حیوانی تا مدلهای محاسباتی: آیا هوش مصنوعی میتواند جایگزین کامل آزمایشهای حیوانی شود؟
مدلهای پیشران فناور پایه جهت جایگزینی مدلهای حیوانی
اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی
مدلهای حیوانی جایگزین جوندگان
علاقهمندان برای ثبتنام در این رویداد میتوانند از طریق این لینک اقدام کنند.
در راستای مسئولیت اجتماعی و گسترش مرزهای دانش پزشکی آینده، شرکت فناوری بنیاختههای رویان، پیشگام در ذخیرهسازی سلولهای بنیادی و پالایش محصولات زایمانی در ایران و خاورمیانه، به عنوان حامی علمی این رویداد ملی در کنار پژوهشگران کشور حضور دارد.
