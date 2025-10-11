به گزارش خبرنگار مهر، رحیم صدیقی ظهر شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در استان و دیدار با خبرنگاران این رسانه ضمن تقدیر از اطلاع‌رسانی اخبار هواشناسی در این رسانه، با اشاره به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اداره‌کل هواشناسی کردستان اظهار کرد: در راستای برنامه عملیاتی هواشناسی، در سال جدید دو ایستگاه جدید اقلیم شناسی در سطح استان راه‌اندازی شده و با حضور ریاست سازمان هواشناسی کشور و به‌صورت زنده با رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی این ایستگاه‌ها در باغان مریوان به بهره‌برداری رسیدند.

وی افزود: برای سال آینده نیز برنامه‌ریزی شده چهار ایستگاه باران سنجی و یک ایستگاه اقیلم شناسی در سطح استان کردستان راه‌اندازی شود. همچنین یکی از اهداف ما ارتقای ایستگاه‌های سنتی به ایستگاه‌های تمام‌اتوماتیک است که با تأمین اعتبارات مورد نیاز، این مهم اجرایی خواهد شد.

صدیقی درباره وضعیت بارش‌ها در استان نیز گفت: از ابتدای سال زراعی جاری گذشته از مهر ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ متوسط بارش‌ها در استان ۳۴۴.۰۴ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۰۹ درصد کاهش و نسبت به دوره آماری بلندمدت نیز ۲۴.۰۲ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های فصلی، اظهار داشت: تاکنون نشانه‌ای از بارش قابل توجه در پاییز مشاهده نشده است. در صورت وقوع بارش، مقدار آن بسیار ناچیز و پراکنده خواهد بود. با این حال، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد از اواخر فصل پاییز، احتمال بارش‌های مناسب در زمستان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کردستان در پایان تأکید کرد: اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت بارش‌ها در ماه‌های آینده، در گزارش‌های بعدی ارائه خواهد شد.

در این بازدید خسرو سیف پناهی معاون توسعه و پیش بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان نیز حضور داشتند.