دریافت 24 MB کد خبر 6618788 https://mehrnews.com/x39gHk ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸ کد خبر 6618788 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸ لحظه اعلام خبر شناسایی پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی لحظه اعلام خبر شناسایی پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی توسط سردار باقرزاده را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط چرا حق طلاق در اختیار مرد است؟؛ شرایطی که حاکم شرع زن را طلاق می دهد پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی دوشنبه به گلستان بازمیگردد شناسایی پیکر شهید «محمدهاشم سلطانی» پس از سالها نفسِ تهران با شهیدی دیگر، تازه میشود برچسبها تحقیق و تفحص تفحص شهدا تازه تفحص شده
نظر شما