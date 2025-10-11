دریافت 24 MB
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

لحظه اعلام خبر شناسایی پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی

لحظه اعلام خبر شناسایی پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی توسط سردار باقرزاده را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

