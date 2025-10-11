عالیشاه: ۱۵۰ هزار فقره تغییر غیرمجاز کاربری در مازندران صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به حجم بالای تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی در استان گفت: بیش از ۱۵۰ هزار مورد تغییر کاربری در مازندران انجام شده که علاوه بر ایجاد ناترازی انرژی، به افزایش مشکلات امنیتی و سرقت‌ها در استان منجر شده است.

دادستان ساری با اشاره به وظایف دستگاه قضائی بر اساس اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، گفت: دادستانی به عنوان پیگیر حقوق مردم در مسائل مختلف وارد می‌شود. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دستگاه قضائی وظیفه دارد تا پیگیر مسائل عمومی باشد و از حقوق مردم دفاع کند.

وی در ادامه به سخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه اشاره کرد و افزود: مولا امیرالمومنین در نامه ۵۳ نهج البلاغه به اهمیت انتخاب مدیران توانا و متخصص اشاره کرده و می‌فرماید که باید مدیرانی از اهل تجربه و صلاحیت انتخاب شوند. علاوه بر این، نظارت بر عملکرد آنان نیز باید به‌دقت صورت گیرد. مدیران باید پاسخگو باشند که چرا موفق نشده‌اند و اگر موفق بوده‌اند، باید دلایل موفقیت آنان بررسی شود.

چالش‌ها و مشکلات اجرایی در استان مازندران

دادستان ساری با اشاره به مشکلات اجرایی استان مازندران، ادامه داد: در ۱۲ تا ۱۳ ماه اخیر شاهد بروز پرونده‌های زیادی بوده‌ایم که نشان می‌دهد منشأ این مشکلات همچنان در دستگاه‌های اجرایی استان باقی‌مانده است. یکی از مشکلات جدی، تغییر کاربری‌هاست. استان مازندران شاهد بیش از ۱۵۰ هزار تغییر کاربری بوده که باید به‌دقت مدیریت شود.

عالیشاه همچنین گفت: با توجه به ماده ۴ قانون استفاده از خدمات غیرمجاز، باید دستگاه‌ها بیشتر از گذشته دقت کنند و از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری نمایند. چرا باید تا زمانی که از سوی دادستان یا استاندار ارشاد می‌شوند، اقداماتی در این حوزه انجام شود؟

تأکید بر تغییرات مدیریتی و اجرای دقیق وظایف قانونی

دادستان ساری به وضعیت مدیریتی استان اشاره کرد و با انتقاد از کمبود اقدامات اجرایی مؤثر گفت: باید تغییرات جدی در دستگاه‌های اجرایی استان صورت گیرد. درختان و منابع طبیعی استان مازندران بسیار غنی هستند، اما اگر این منابع به‌درستی مدیریت نشوند، هیچ بهره‌وری از آن‌ها حاصل نخواهد شد.

وی افزود: تمام این مشکلات در صورتی که با شجاعت و اراده از سوی مسئولان حل نشود، ممکن است در آینده به مشکلات جدی‌تر منجر شود. در حالی که همه مسئولان استان باید در این راه همکاری کنند، متأسفانه شاهدیم که برخی از دستگاه‌ها از انجام وظایف قانونی خود سر باز می‌زنند.

عالیشاه در پایان با تأکید بر لزوم همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و قضائی، گفت: استان مازندران ظرفیت‌های عظیمی دارد که اگر از آن‌ها به‌درستی استفاده شود، می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرفته کشور تبدیل شود. اما این نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و اجرای دقیق برن امه‌ها است.