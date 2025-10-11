مقداد خطاب به دولتمردان لبنان: انتظار جنگ با اسرائیل از شما نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی المقداد نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد: ما حامی برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر طبق قانون کنونی هستیم و این تصمیم نبیه بری رئیس پارلمان است. این قانون مورد حمایت همه گروههای سیاسی است.

وی بیان کرد: آنچه در غزه رخ داد، پیروزی است زیرا اسرائیل نتوانست ساکنان غزه را کوچ دهد. حماس همچنان در غزه پابرجاست و بنابر این هدف تجاوز محقق نشده است و این با وجود ویرانی و توحش اسرائیل طی دو سال، به مثابه پیروزی برای فلسطینی هاست.

المقداد: ما دیدیم که تا آخرین روز جنگ، حماس به حملات موشکی خود ادامه داد و افسران و نظامیان را به هلاکت رساند و این بیانگر این است که مقاومت همچنان پابرجاست.

وی افزود: ما بیش از هر زمان دیگری به مقاومت خود و گردآمدن پیرامون مقاومت اطمینان داریم.

المقداد از دولت لبنان خواست که در کنار ساکنان بقاع، جنوب و ضاحیه بایستد.

وی افزود: وزارت خارجه لبنان در قبال تجاوزات دشمن اسرائیلی کجاست؟

مقداد تأکید کرد که ارتش لبنان به وظایف خود عمل می‌کند و سخنان صریح فرمانده ارتش در جلسه هیئت دولت مبنی بر ممانعت دشمن اسرائیلی از استقرار ارتش لبنان در روستاهای خط مقدم گواه این موضوع است.

وی خطاب به دولتمردان این کشور گفت: منتظر چه هستید که صدایتان را بلند کنید؟ ما از شما نمی‌خواهیم که با دشمن اسرائیلی بجنگید، بلکه می‌خواهیم صدایتان را در مجامع بین‌المللی بلند کنید.