حزب الله لبنان: مقاومت تا پیروزی کامل ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری النشره، سید ابراهیم موسوی عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت و نماینده پارلمان لبنان در اظهاراتی تصریح کرد: شهدایی که در راه آرمان فلسطین به شهادت رسیدند، عزت و کرامت را به امت بازگرداندند و آنچه امروز تجربه می‌کنیم، ثمره فداکاری‌ها و صبر خانواده‌های آنهاست.

وی در مراسمی که حزب‌الله در شهرک النبی شیت برگزار کرده بود، افزود: ما پرچم مقاومت را تا تحقق پیروزی کامل به دوش خواهیم کشید، زیرا ما با یک مسئله موجودیتی روبرو هستیم و موضوع تنها منحصر به مرزها نیست. همانطور که امام موسی صدر و امام خمینی رژیم اسرائیل را توصیف کردند؛ اسرائیل شر مطلق و غده سرطانی است و هیچ سخن یا گفتاری نمی‌تواند از این دو توصیف قاطع فراتر رود.

موسوی خاطرنشان کرد که مقاومت اسلامی معنای حقیقی پایبندی به راه اهل بیت را تجسم بخشید و فلسطین را قبله اول خود قرار داد، و ما افتخار می‌کنیم که فرزندان این راه و همسفران شهدا هستیم. هر کس که در برابر کشتارهای غزه کوتاهی کرد یا سکوت اختیار کرد، شریک جرم است، و موضع حقیقی در کنار مقاومتی است که خون خود را در دفاع از امت تقدیم می‌کند.

وی ادامه داد: تمام تلاش‌ها برای تحمیل ذلت بر امت ما در برابر اراده ملت‌ها و خون شهدا در هم خواهد شکست.

موسوی در پایان گفت: ما تغییر نخواهیم کرد و این خون‌های پاک را ناامید نخواهیم کرد، و پرچم مقاومت را تا تحقق پیروزی کامل به دوش خواهیم کشید.