  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

حزب الله لبنان: مقاومت تا پیروزی کامل ادامه خواهد داشت

حزب الله لبنان: مقاومت تا پیروزی کامل ادامه خواهد داشت

یک عضو ارشد حزب الله با تاکید بر اینکه هر کس در برابر جنایات غزه سکوت کرد، شریک جرم است، ابراز داشت که حزب الله مقاومت را تا پیروزی کامل ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری النشره، سید ابراهیم موسوی عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت و نماینده پارلمان لبنان در اظهاراتی تصریح کرد: شهدایی که در راه آرمان فلسطین به شهادت رسیدند، عزت و کرامت را به امت بازگرداندند و آنچه امروز تجربه می‌کنیم، ثمره فداکاری‌ها و صبر خانواده‌های آنهاست.

وی در مراسمی که حزب‌الله در شهرک النبی شیت برگزار کرده بود، افزود: ما پرچم مقاومت را تا تحقق پیروزی کامل به دوش خواهیم کشید، زیرا ما با یک مسئله موجودیتی روبرو هستیم و موضوع تنها منحصر به مرزها نیست. همانطور که امام موسی صدر و امام خمینی رژیم اسرائیل را توصیف کردند؛ اسرائیل شر مطلق و غده سرطانی است و هیچ سخن یا گفتاری نمی‌تواند از این دو توصیف قاطع فراتر رود.

موسوی خاطرنشان کرد که مقاومت اسلامی معنای حقیقی پایبندی به راه اهل بیت را تجسم بخشید و فلسطین را قبله اول خود قرار داد، و ما افتخار می‌کنیم که فرزندان این راه و همسفران شهدا هستیم. هر کس که در برابر کشتارهای غزه کوتاهی کرد یا سکوت اختیار کرد، شریک جرم است، و موضع حقیقی در کنار مقاومتی است که خون خود را در دفاع از امت تقدیم می‌کند.

وی ادامه داد: تمام تلاش‌ها برای تحمیل ذلت بر امت ما در برابر اراده ملت‌ها و خون شهدا در هم خواهد شکست.

موسوی در پایان گفت: ما تغییر نخواهیم کرد و این خون‌های پاک را ناامید نخواهیم کرد، و پرچم مقاومت را تا تحقق پیروزی کامل به دوش خواهیم کشید.

کد خبر 6618392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها