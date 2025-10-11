تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان؛ حمله پهپادی به یک بولدوزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی بار دیگر جنوب لبنان را هدف تجاوز قرار داد.

منانبع محلی عصر امروز اعلام کردند که رژیم صهیونیستی با انجام حمله پهپادی یک دستگاه بولدوزر را در شهرک «بلیدا» در شهرستان «مرجعیون» با دو بمب هدف قرار داد.

بر اساس گزارش ها، بر اثر این حمله خسارت زیادی به این بولدوزر غیرنظامی وارد شده است.

این خبر در حالی است که رژیم صهیونیستی امروز همچنین اطراف منطقه برج قلاویه در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد. در این حمله یک خودرو در جاده قلاویه-خربه سلم هدف قرار گرفت و یک نفر در آن به شهادت رسید.

این حملات در راستای تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی است که روزانه انجام می شود.